Скромная реакция Резидента на тирадеру, посвященную ему фараоном Лав Шейди

После скандала между Residente и J Balvin Pharaoh Love Shady выпустила песню, нацеленную на рэпера. Видео: YouTube/Фараон Лав Шейди.

Певец из Арекипы Фараон Лав Шейди выпустил на этой неделе песню, которая вызвала споры. Привыкший вирализовать свои ряды из-за своей откровенной лирики, на этот раз перуанец решил наброситься на пуэрториканского рэпера Рене Переса «Residente», известного своей группой Calle 13. Самое смешное, что «предполагаемый» потерпевший вежливо отреагировал на нападение.

Эта «тирадера», как известны песни, атакующие другого исполнителя, создана в ответ на атаку, которую пуэрториканец предпринял несколько недель назад против колумбийца Джей Бальвина. Что нужно сделать фараону в этом вопросе? Мало или ничего. Правда в том, что ему удалось привлечь внимание своей последней песней под названием «Rip [R] esentido».

На YouTube песня уже набрала более 2,5 миллионов просмотров, и Фараон также загрузил материал в свой аккаунт в Instagram. Именно там Residente отреагировал на тирадеру. «Ты лучший... 🙌 Я твой поклонник 🔥 Продолжай заставлять его тяжело и писать», - сказал пуэрториканец перуанцу.

«ТИРАДЕРА» ПРОТИВ РЕЗИДЕНТОВ

После публикации в своем Instagram цели выпустить «тирадеру», Лав Шейди приготовилась выпустить песню, которая вышла сегодня, 12 апреля, днем. Под названием «Rip [R] esentido» с прямыми сообщениями рэперу, который уже стал вирусным в социальных сетях.

«Худшее жюри в битве петухов, было бы ничего, если бы вы не были «Белым львом» /В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом, просто чтобы скрыть свой коммунистический фанатизм. Я знаю, что в глубине души вы тоже расисты, помните, что Чавес тоже был террористом /Что было Рене, вы знаете типы, вы принимаете лицо за бедных, но живете как богатый», - вот некоторые фразы песни, которые популярны на Youtube и быстро превысили 200 тысяч просмотров. Они также оставили мемы, которые стали вирусными в Твиттере.

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