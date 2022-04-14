Причины, по которым дорога между Боготой и Жирардо рухнула, и меры по ее исправлению

После того, как дорога между Боготой и Жирардо рухнула во вторник вечером, 12 апреля, и рано утром в среду, 13 апреля, в результате чего десятки путешественников застряли в своих автомобилях на три-четыре часа в ожидании, пока они разрешат проезд, концессия Vía 40 Express объяснила, почему дорога рухнул, и объявил о новых мерах, которые будут приняты для облегчения мобильности в этом дорожном коридоре.

Согласно объяснениям, данным Via 40, во вторник было мобилизовано 35 000 автомобилей, что на 15 000 больше, чем 20 000, которые обычно пересекают шоссе, что, помимо аварии возле платного сбора Чусака в Соаче, в результате которой автомобиль для перевозки газировки потерпел поломку и собирался опрокинуться и В дополнение к закрытию тоннеля Сумапаз, в дополнение к закрытию тоннеля Сумапаз, в рамках выполнения графика работ по строительству третьей полосы на шоссе Богота-Жирардот, дорога обрушилась.

Министр мобильности Хорхе Годой предупредил, что в дополнение к более чем 12 точкам вмешательства, которые «предсказуемо» повлияют на мобильность в этих местах, существует также ранний отъезд тысяч путешественников, которые обнаружили, что грузовые транспортные средства также движутся по дороге, поскольку ограничение для них было запланировано на среду.

«Люди, потому что они выиграли в среду, начали уезжать со вторника и оказались с грузовыми автомобилями, и концессия также не прекратила работать; это создало этот хаос», - объяснил Годой El Tiempo.

Новые меры

Концессия, чтобы ответить на проблемы на дороге, активировала план действий в чрезвычайных ситуациях, который предусматривает приостановку ночного закрытия тоннеля Сумапаз.

«В оставшиеся дни Страстной недели и до следующей недели мы возобновим работу в туннеле Гильермо Леон Валенсия, то есть в эти ночи и начиная с сегодняшнего вечера у нас не будет запланированных закрытий», - объявил Эрнан Аларкон, директор по эксплуатации концессии, в социальных сетях.

Однако он сказал, что из-за сложности работ закрытие полосы будет продолжаться постоянно, «только те мероприятия, которые выполняются на закрытой полосе, которые мы обычно имеем внутри туннеля, чтобы завершить работы, которые мы разрабатывали».

Аналогичным образом, концессия также объявила в заявлении, что она сократила активные строительные фронты со второй половины дня 13 апреля и что для облегчения движения транспорта совместно с Национальной полицией реализуются планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить мобильность пользователей.

Со своей стороны, глава Секции транзита и транспорта Кундинамарки подполковник Диего Эдиксон Мора Муньос объявил через видеоролик, опубликованный в Twitter, об ограничении грузов для транспортных средств весом 3,4 тонны и далее, во время Страстной недели. Для Страстного четверга, с 6 утра до 3 часов дня, пятница не будет применять эту меру, в субботу мы будем иметь ее с 12 до 11 вечера, заканчивая воскресенье с 10 утра до 11 вечера».

Наконец, он напомнил, что для плана возвращения в субботу и воскресенье будет выделена еще одна полоса через сектор Нарис-дель-Дьябло, две из которых останутся в направлении Боготы и только одна будет работать в направлении Жирардо.

«Большой трафик приходится на субботу и воскресенье, от Жирардо до Боготы. Вот почему в плане возвращения мы гарантируем две полосы до Боготы на всех участках дороги. Таким образом, в субботу и воскресенье из Боготы в Жирардот останется только одна полоса», — пояснил Аларкон.

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