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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Национальное правительство объявило о социальной помощи в Чоко

Это следует за сообщениями об эскалации насилия в департаменте и постоянной критике со стороны государства за его отсутствие

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

Министр внутренних дел Даниэль Паласиос посетил департамент Чоко, чтобы представить остаток социальной помощи, оказанной на этой территории. Аналогичным образом, в ответ на жалобы, полученные от местного руководства, различные органы власти разработали совместный план работы по совершенствованию операций в регионе, направленный на снижение преступного воздействия вооруженных групп, преследующих население.

Визит министра Паласиоса был связан не только с ландшафтом безопасности, поскольку повестка дня была направлена на реализацию новой программы «Сакудете» в муниципалитете Кондото, Чоко, и принятие различных актов по развитию инфраструктуры как в столице, так и в других областях департамента. Кроме того, была оказана помощь пожарному департаменту Кибдо и полиции в качестве меры по расширению состава сил.

Что касается реализации программы «Сакудете», то в Кондото министр подчеркнул инвестиции в размере 1 623 миллионов песо для реализации проекта, который будет благоприятствовать жителям этой юрисдикции в условиях их здоровья и спорта, что принесет пользу 12 663 людям с многофункциональным пространством состоящий из общественных туалетов, гардеробных, напольных покрытий и трибун.

В то же время было подписано соглашение о развитии парка типа 1 в рамках стратегии «Сакудете» в муниципалитетах Курадо и Сертеги с инвестициями в 2,5 миллиарда песо, с другой стороны, Муниципальный административный центр Канто-де-Сан-Паулу стоимостью 3,5 миллиарда песо будет развитый.

Аналогичным образом, Паласиос выдал несколько чеков с инвестициями в размере почти 2 миллиардов песо для осуществления технологических пожертвований и производственных проектов, для укрепления общин коренных народов, в дополнение к предоставлению простительных кредитов Icetex для молодежи в регионе. Кроме того, были вложены инвестиции в размере 428 миллионов песо для укрепления команд пожарной охраны Департамента.

В связи с этим вопросом министр внутренних дел распорядился о передаче четырех водных элементов для работы над аспектами безопасности в регионе, заявив: «Было поручено, чтобы четыре речных элемента морской пехоты, которые находятся в Турбо, переместились, чтобы обеспечить свое присутствие в Атрато Река здесь, в Кибдо, чтобы начать наступательные действия против этих преступных группировок, которые пытаются посеять страх в городе».

Между тем, представитель национального правительства объявил о расширении парка полиции, поскольку было поставлено больше мотоциклов в дополнение к тем, которые были поставлены после упоминания о чрезвычайной социальной ситуации, Паласиос подчеркнул: «Мы поставили 15 дополнительных мотоциклов для 71, который мы уже доставлено, 12 из которых были переданы Национальной армии. Мы предоставили очень важный технологический потенциал, такой как он есть; подразделение с двумя беспилотными летательными аппаратами высочайшей технологии, с теплоемкостью, инфракрасной и ночной мощностью, чтобы иметь возможность отслеживать поведение этих преступников с воздуха».

Наконец, возникла деликатная ситуация, связанная с использованием несовершеннолетних преступными организациями, поскольку они использовались для совершения преступных действий, заявил министр: «Мы осуждаем преступные структуры, которые установили практику инструментализации несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. лет, распространять брошюры и сотрудничать с вымогательством, потому что это нарушение прав человека и практика клана Персидского залива и Лос-Мексиканос».

Важно отметить, что несколько дней назад Ричард Морено, координатор Национального совета за афроколумбийский мир (CONPA), заявил, что позиция министра внутренних дел является дискриминационной и расистской, поскольку он не признал реальной ситуации, с которой сталкивается департамент.

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