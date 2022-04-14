Национальное правительство объявило о социальной помощи в Чоко

Министр внутренних дел Даниэль Паласиос посетил департамент Чоко, чтобы представить остаток социальной помощи, оказанной на этой территории. Аналогичным образом, в ответ на жалобы, полученные от местного руководства, различные органы власти разработали совместный план работы по совершенствованию операций в регионе, направленный на снижение преступного воздействия вооруженных групп, преследующих население.

Визит министра Паласиоса был связан не только с ландшафтом безопасности, поскольку повестка дня была направлена на реализацию новой программы «Сакудете» в муниципалитете Кондото, Чоко, и принятие различных актов по развитию инфраструктуры как в столице, так и в других областях департамента. Кроме того, была оказана помощь пожарному департаменту Кибдо и полиции в качестве меры по расширению состава сил.

Что касается реализации программы «Сакудете», то в Кондото министр подчеркнул инвестиции в размере 1 623 миллионов песо для реализации проекта, который будет благоприятствовать жителям этой юрисдикции в условиях их здоровья и спорта, что принесет пользу 12 663 людям с многофункциональным пространством состоящий из общественных туалетов, гардеробных, напольных покрытий и трибун.

В то же время было подписано соглашение о развитии парка типа 1 в рамках стратегии «Сакудете» в муниципалитетах Курадо и Сертеги с инвестициями в 2,5 миллиарда песо, с другой стороны, Муниципальный административный центр Канто-де-Сан-Паулу стоимостью 3,5 миллиарда песо будет развитый.

Аналогичным образом, Паласиос выдал несколько чеков с инвестициями в размере почти 2 миллиардов песо для осуществления технологических пожертвований и производственных проектов, для укрепления общин коренных народов, в дополнение к предоставлению простительных кредитов Icetex для молодежи в регионе. Кроме того, были вложены инвестиции в размере 428 миллионов песо для укрепления команд пожарной охраны Департамента.

В связи с этим вопросом министр внутренних дел распорядился о передаче четырех водных элементов для работы над аспектами безопасности в регионе, заявив: «Было поручено, чтобы четыре речных элемента морской пехоты, которые находятся в Турбо, переместились, чтобы обеспечить свое присутствие в Атрато Река здесь, в Кибдо, чтобы начать наступательные действия против этих преступных группировок, которые пытаются посеять страх в городе».

Между тем, представитель национального правительства объявил о расширении парка полиции, поскольку было поставлено больше мотоциклов в дополнение к тем, которые были поставлены после упоминания о чрезвычайной социальной ситуации, Паласиос подчеркнул: «Мы поставили 15 дополнительных мотоциклов для 71, который мы уже доставлено, 12 из которых были переданы Национальной армии. Мы предоставили очень важный технологический потенциал, такой как он есть; подразделение с двумя беспилотными летательными аппаратами высочайшей технологии, с теплоемкостью, инфракрасной и ночной мощностью, чтобы иметь возможность отслеживать поведение этих преступников с воздуха».

Наконец, возникла деликатная ситуация, связанная с использованием несовершеннолетних преступными организациями, поскольку они использовались для совершения преступных действий, заявил министр: «Мы осуждаем преступные структуры, которые установили практику инструментализации несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. лет, распространять брошюры и сотрудничать с вымогательством, потому что это нарушение прав человека и практика клана Персидского залива и Лос-Мексиканос».

Важно отметить, что несколько дней назад Ричард Морено, координатор Национального совета за афроколумбийский мир (CONPA), заявил, что позиция министра внутренних дел является дискриминационной и расистской, поскольку он не признал реальной ситуации, с которой сталкивается департамент.

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