Европейский центральный банк сохранил процентные ставки и заявил, что будет принимать любое решение «постепенно и гибко»

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить все инструменты денежно-кредитной политики без изменений, сохранив тем самым дорожную карту, в которую он внес поправки в марте, хотя в качестве новшества он подчеркнул, что будущие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с «факультативностью, постепенностью и гибкостью».

Таким образом, денежная структура совершит чистые покупки на 40 миллиардов евро (43 139 миллионов долларов), которые упадут до 30 миллиардов евро (32 354 миллиона долларов) в мае и 20 миллиардов евро (21,57 миллиарда долларов) в июне. После этой даты ЕЦБ рассмотрит вопрос о завершении покупки чистых активов в рамках Программы покупки государственных активов (APP) в третьем квартале при условии, что данные подтвердят среднесрочные прогнозы инфляции.

Хотя окончательное решение будет зависеть от оценки прогноза, ЕЦБ подчеркнул в заявлении в четверг, что последние доступные данные «усиливают ожидания», что покупки закончатся в третьем квартале.

Если ЕЦБ обнулит чистые покупки активов по ППС, это будет второй раз с момента начала этой программы стимулирования в октябре 2014 года. В период с января по октябрь 2019 года ЕЦБ уже прекратил покупку чистых активов, реинвестируя только сроки погашения.

В любом случае, денежно-кредитный орган остается неизменным в своем обязательстве реинвестировать активы, приобретенные в рамках APP, «в течение длительного периода времени» после того, как процентные ставки начнут расти.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Институт-эмитент сохранил базовые процентные ставки по операциям рефинансирования без изменений на уровне 0%, в то время как ставка по депозитам останется на уровне -0,50%, а ставка по кредитным лициям — на уровне 0,25%. Однако перспективы изменились.

Si el BCE lleva a cero las compras netas de activos del APP, será la segunda vez que suceda desde que inició este programa de estímulos en octubre de 2014. Entre enero y octubre de 2019 el BCE ya paralizó las compras netas de activos, únicamente limitándose a reinvertir los vencimientos. Michael Probst/Pool vía REUTERS REUTERS

Любые корректировки цены денег будут происходить «где-то» после окончания покупки чистых активов. Аналогичным образом, любое изменение процентных ставок «будет постепенным».

«Путь процентных ставок ЕЦБ будет по-прежнему определяться перспективным направлением Управляющего совета и его стратегическим обязательством стабилизировать инфляцию на 2% в среднесрочной перспективе», - подчеркнули в агентстве.

Там, где не произошло никаких изменений, так это в программе чрезвычайных закупок в связи с пандемией (PEPP). Срок погашения активов, приобретенных в рамках PEPP, будет реинвестирован до конца 2024 года. Кроме того, в случае новой «фрагментации рынка» ЕЦБ будет выполнять эти сроки погашения с «гибкостью» с точки зрения временного горизонта, классов активов и юрисдикций.

Что касается банковской ликвидности, компания, базирующаяся во Франкфурте, указала, что будет следить за условиями финансирования банков, чтобы истечение срока действия аукционов TLTRO-III не повлияло на передачу ее денежно-кредитной политики.

«Совет управляющих готов скорректировать все свои инструменты в рамках своего мандата, при необходимости включив гибкость, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе», - заключили в денежно-кредитном органе.

ИНФЛЯЦИЯ И ВВП

Согласно последним данным, опубликованным Евростатом, Статистическим управлением Сообщества, валовой внутренний продукт (ВВП) зоны евро увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,3% в четвертом квартале 2021 года, что на два процентных пункта ниже, чем в предыдущие три месяца.

Con respecto al desempleo, la tasa de febrero de la zona euro, la última disponible, se redujo en una décima, hasta el 6,8%. En el conjunto de la UE, el paro se situó en el 6,2%, también una décima menos. REUTERS/Ralph Orlowski REUTERS

С другой стороны, инфляция цен в феврале составила 5,9%, что на восемь десятых больше, чем в предыдущем месяце, из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, что является самым высоким показателем за всю историю.

Аналогичным образом, годовой базовый уровень инфляции в странах, принявших евро в качестве единой валюты, который является результатом исключения из расчета динамики цен на энергоносители, свежие продукты питания, алкоголь и табак, вырос в четыре раза до 2,7%.

Что касается безработицы, то февральский уровень еврозоны, последний доступный уровень, снизился на одну десятую, до 6,8%. В целом по ЕС безработица составила 6,2%, что также на одну десятую меньше.

Следующее заседание Управляющего совета агентства, ответственного за денежно-кредитную политику в еврозоне, состоится 9 июня 2022 года.

(с информацией от EP)

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