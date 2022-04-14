Снижение числа случаев заболевания covid-19 продолжается в Колумбии 14 апреля

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Министерство здравоохранения сообщило 14 апреля 2022 года, что в Колумбии зарегистрировано 264 новых случая заболевания COVID-19. За последние 24 часа было обработано 21 949 тестов, из которых 7963 — это ПЦР и 13 986 — антигены.

В докладе также отмечается, что четыре колумбийца умерли от этой болезни в последний день. Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировано в общей сложности 139 670 смертей из-за вируса.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 086 233 случая инфицирования, из которых 3 388 являются активными случаями и 5 919 385 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь.

В стране насчитывается 167 конгломератов. Территории: Антьокия, Араука, Атлантико, Барранкилья, Богота, Бояка, Калдас, Какета, Касанаре, Сесар, Чоко, Кордова, Кундинамарка, Гуавьяре, Уила, Ла-Гуахира, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Сукре, Валье-дель-Каука, Ваупес.

Так проходит вакцинация в стране

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на 11:59 вторника, 12 апреля 2022 года, в Колумбии уже было применено 81 874 940 доз вакцины против covid-19.

Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 763 684 человека, в то время как 6 391 766 человек были иммунизированы однократными дозами. Кроме того, было применено 10 973 215 бустерных доз.

Аналогичным образом, за последний день было применено в общей сложности 84 622 вакцины, из которых 22 543 были сделаны для второй инъекции, а еще 3232 были однодозовыми.

Ожидается, что во время Страстной недели в Колумбии 8 326 792 автомобиля будут путешествовать по основным дорожным коридорам страны, 2 658 493 гражданина будут путешествовать на межведомственных автобусах и 1 983 950 туристов будут перевезены воздушным транспортом. Из этих миллионов людей большой процент предпочитает отдыхать в местах с теплым климатом, где солнце сильнее, а из-за типа одежды кожа более обнажена.

Длительное незащищенное воздействие солнечных лучей, будь то в рекреационных или профессиональных целях, увеличивает вероятность развития рака кожи и других заболеваний. Учитывая это, Министерство здравоохранения напомнило о некоторых профилактических мерах против возникновения изменчивости климата, которые проходят в стране.

Вот некоторые из рекомендаций MinsAlud по уходу за кожей и предотвращения солнечных ожогов или рака:

- Избегайте прямого пребывания на солнце, особенно с 9 до 16 часов, потому что именно в этот период солнечное излучение наиболее интенсивно.

- Постоянно гидратируйте, желательно употребляйте воду.

- Носите одежду, защищающую руки и ноги, а также шею и уши, а именно одежду с длинными рукавами, длинные брюки и широкополую шляпу.

- Если день очень жаркий и вы предпочитаете носить одежду без рукавов, нанесите достаточное количество солнцезащитного крема на открытые участки и репеллента, если вы находитесь в зоне с комарами, используйте зонтики и тени, предлагаемые деревьями, домами или зданиями, для защиты от солнца.

- Используйте солнцезащитные очки с фильтрами, блокирующими ультрафиолетовые лучи.

- Используйте солнцезащитный крем с SPF более 30, имейте в виду, что солнцезащитный крем наиболее эффективен, если вы нанесете его за полчаса до выхода на солнце и повторно наносить каждые четыре

В дополнение к заботе, которую необходимо соблюдать с кожей, власти напомнили, что важно убедиться, что вы полностью заботитесь о себе. В связи с этим были выпущены рекомендации по предотвращению распространения covid-19 и заболеваний, передаваемых комарами и продуктами питания. Кроме того, гражданам, национальным и местным должностным лицам и транзитному персоналу настоятельно рекомендуется принимать меры для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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