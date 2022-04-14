Число погибших в результате драматических наводнений в Южной Африке уже насчитывает 350 человек, а число пострадавших — более 40 000.

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

Согласно новому балансу в этот четверг, в результате катастрофических наводнений в Южной Африке погибло по меньшей мере 341 человек и пострадало почти 41 000 человек, в то время как в регионе Дурбан они продолжали выстраиваться перед моргами к телам.

Большинство жертв погибли в районе города Дурбан, одного из главных африканских портов в провинции Квазулу-Наталь (KZN, восток) и эпицентре шторма, начавшегося в минувшие выходные. Было объявлено состояние катастрофы.

«Пострадали в общей сложности 40 723 человека. К сожалению, погибло 341 человек», — заявил на пресс-конференции министр провинции Сихле Зикалала.

Более 100 тел были помещены в морг Феникса на окраине Дурбана.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

«Это слишком много», - сказал один из сотрудников, отказавшийся опознать себя, и говорил о рядах семей, которые пришли приносить своих мертвых. Захоронения запрещены до тех пор, пока не стабилизируется заболоченная почва.

Дожди, которые достигли невиданных более 60 лет уровней, разрушили мосты и дороги и изолировали большую часть этого прибрежного региона от Индийского океана. Более 250 школ пострадали и тысячи домов были разрушены.

Власти объявили об открытии около 20 временных приютов, в которых проживают более 2100 бездомных.

В ожидании спасения тысячи выживших были брошены на произвол судьбы. «Здесь нет никого, кто мог бы нам помочь», - сказала 35-летняя Тобеле Сихефен перед своим мутным жестяным домом в тауншипе.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Кроме того, время от времени проходили акции протеста с требованием помощи. В заявлении власти Дурбана призвали к «терпению», пояснив, что усилия по оказанию помощи замедлились «из-за масштабов ущерба, нанесенного дорогам».

Некоторые дороги были расчищены экскаваторами и вновь открыты, но большинство из них остаются недоступными, засыпаны щебнем или затоплены бурой водой.

Власти призвали население максимально избегать контакта с потенциально «загрязненной» водой.

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Четыре дня без воды и электричества

В гетто Амаоти, к северу от Дурбана, где большинство домов построено из гофрированного листового металла или деревянных досок, были группы людей, наполняющих ведра питьевой водой из труб, которые были обнажены после обрушения огромного участка дороги.

В некоторых районах вода и электричество отключены на четыре дня, и все пропало.

Местные власти призвали пожертвовать нескоропортящиеся продукты питания, воду в бутылках и все остальное для подогрева.

Были также грабежи, а изображения с камер наблюдения, опубликованные в социальных сетях, показывали людей, штурмующих полки супермаркетов.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

В порту краны собирали огромные металлические контейнеры, которые накануне выбрасывали на шоссе дожди.

Этот регион уже пережил массированные разрушения в июле прошлого года во время беспрецедентной волны беспорядков и грабежей.

Прогнозы погоды сообщают о штормах и риске локального наводнения во время пасхальных выходных. Ожидается, что новые штормы затронут соседние провинции Фри-Стейт (центр) и Восточно-Капская провинция (юго-восток).

Власти говорили об «одном из самых страшных штормов в истории страны», а президент Сирил Рамафоса посетовал на «катастрофу огромных масштабов».

(С информацией от AFP)

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