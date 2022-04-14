Противоречия разрастаются в F1 после проверки нижнего белья водителей: гнев Гамильтона на запрет на ношение ювелирных изделий

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

Накануне Гран-при Австралии Формулы-1 среди пилотов был небольшой ажиотаж, потому что Международная автомобильная федерация (FIA) начала уделять основное внимание правилам, касающимся их одежды. В этом контексте споры усилились, потому что Льюис Хэмилтон, один из фигур на сетке, предвосхитил свой отказ от правил, которые заставляют конкурентов удалять все ювелирные изделия, кольца и цепи.

Звездный гонщик Mercedes, семикратный чемпион мира в высшей категории автоспорта, объяснил, что не будет соблюдать правило, потому что, как бы он ни хотел убрать элементы со своего тела, он не сможет этого сделать. Кроме того, Гамильтон заявил, что это решение, которое он должен принять о своем теле сам.

«У меня нет планов снимать украшения на гонках. В любом случае, я не могу снять некоторые из них. Те, что у меня в правом ухе, практически сварены. Поэтому мне нужно отрезать ухо, чтобы снять их. Вот почему они останутся», — заявил британский спортсмен журналистам после гонки, сообщает Reuters. «Вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть», - настаивал он.

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

37-летний игрок, занявший четвертое место с Mercedes в гонке в Мельбурне, решил не соблюдать правила, запрещающие водителям носить пирсинг тела или металлические шейные цепи, правило, которое было введено с 2004 года, но никогда не применялось должным образом. «И я буду продолжать это делать... Я действительно не понимаю, какие мелочи они улавливают», — сказал Гамильтон.

Фактически, опытный английский пилот воспользовался возможностью, чтобы насмехаться над ситуацией. «Я знаю, что у тебя пирсинг сосков, чувак», - в шутку сказал Хэмилтон Верстаппену, который подыгрывал. «Хочешь увидеть его снова?» , ответила молодая звезда команды Red Bull.

Весь спор начался в предварительном просмотре Гран-при Австралии, когда руководящий орган Формулы-1 решил усилить этот регламент. Новый гоночный директор Нильс Виттич заявил водителям, что «пирсинг тела или металлические цепи на шее» не будут разрешены и что они даже пересмотрят использование нижнего белья перед гонками.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

Еще одним водителем, проявившим свое недовольство, стал француз Пьер Газли. В заявлениях, опубликованных специализированным сайтом Motorsport, молодой участник Alpha Tauri иронизировал произошедшее и предложил Виттичу пересмотреть бегунов один за другим. «Если хочешь проверить мою задницу, не стесняйся, мне нечего скрывать. Мой пенис, все. Если это тебя радует, не стесняйся», — выстрелил Гасли.

Рассматриваемое правило является частью статьи 5 в третьей главе Приложения L Международного спортивного кодекса FIA, которая направлена на защиту водителей в случае внезапного выезда из автомобиля во время аварии. В 2005 году FIA впервые ввела «немедленный запрет на использование ювелирных изделий» для бегунов, и это правило было впоследствии принято в Международном спортивном кодексе.

В течение многих лет никаких проблем в этом отношении не возникало, но посадка Нильса Виттича и его желание обеспечить высокие стандарты безопасности и снизить риски вызвали новую полемику среди автоспортивной элиты.

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