Задача «Box»: стратегии не работают для Gamma и Beta выиграна в третий раз

В эпизоде «The Box» от 13 апреля участники начали открывать свои сердца чувствам к другим членам дома, в данном случае именно Пато выразил свое восхищение Криолло, пока он беседовал с Карбальо.

«Что если мне понравится Криолло? ... Нормально, я не видел его такими глазами, если я вижу его, что он очень хороший, он очень хороший, лысый, высокий, по крайней мере, мне нравится такой рост... рост человека убивает меня полным», - сказал Порто.

Пока Карбальо продолжал разговор с Порту, он подтвердил своему партнеру привлекательность Осса, члена Альфы, поэтому представитель жителей побережья был очень взволнован признанием Боготы.

«Мне нравится, что ты принимаешь это», — сказал Порто.

Тем временем участники Беты говорили о том, кто первым получит приз, чтобы посетить куб с другим спутником, поэтому женщины команды согласились взять Самира, потому что у него есть жилет, а у него нет еды дома.

«Мне на самом деле наплевать на этот куб», - сказал Сета, капитан синей команды, однако во время запуска Challenge of Judgment, Prize and Punishment он был первым, кто сохранил ключи от желаемого куба.

Впоследствии члены Gamma Самир и Криолло рассуждали о стратегии, которую они согласовали с Альфой, чтобы они не носили жилет с приговором.

Соревнование проходило в Box Arcoiris, в котором участники должны были выполнить несколько эстафет со своими товарищами по команде, которые начинались с подвесных колец, после чего соперники обнаружили подвесные балансы, которые им пришлось преодолевать с помощью штанги, в конце им пришлось прыгать с платформы на несколько сундуков. вертикали.

Из вертикальных трубок они переходили к секциям, состоящим из брусков, и, оказавшись наверху, они обнаружили несколько мячей, расположенных в ящиках, которые они должны были бросить, и отверстия в корзине, добившись этого, начав возвращение в начало трассы, передав эстафету другому из своих товарищей по команде.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

В очередной раз триумф этого испытания был оставлен Бете, которая взяла верх благодаря помощи своего капитана Сеты, который начал эстафету. На втором месте Альфа покинул Гамму на третьем месте, которому не удалось вовремя завершить четыре эстафеты, поскольку Дуван из-за состояния в руке попал в тупик в гонке, в результате которого он остался на земле, и ему пришлось возобновить с начала трассы, несмотря на маршрут, по которому он шел.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Какой отличный тест, не так ли? , хороший этот тест... нам нужно продолжать в том же духе», — сказала Сета в конце конкурса. Со своей стороны, Дуван извинился перед своими товарищами за то, что не смог продолжить: «Извините меня на самом деле, дело не в том, что я не хотел, я больше не мог держаться, я упал с той стороны и ударился головой, он не дал мне схватиться».

Приз за бета-версию состоял в том, чтобы насладиться ночью столовой, еды, а также на доске миллионеров они выиграли сумму в 10 миллионов песо и возможность побороться за 12 миллионов песо, если зрители проголосуют за лучшую команду цикла.

В качестве наказания Гамме пришлось 24 часа грести в машине без остановки.

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