Тела двух чиновников городского совета Игуалы были обнаружены с наркосообщением

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 16OCTUBRE2019.- Sitio donde la tarde de ayer elementos militares se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Tepochica al sur de la ciudad. Según información oficial los militares realizaban acciones de reconocimiento en la zona cuando se toparon de frente con hombres armados que se trasladaban en camionetas los cuales los atacaron. Catorce civiles y un militar murieron en el enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades fueron asegurados tres vehículos, 13 armas largas, seis armas cortas, una granada de mano, municiones y cargadores. Los cuerpos de los catorce civiles permanecen en una funeraria que ofrece el Servicio Médico Forense. En la imagen el sitio donde quedaron grandes manchas de sangre, cartuchos percutidos y material que se usó durante el levantamiento de los cadáveres. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Днем в эту среду, 13 апреля, были обнаружены тела двух должностных лиц городского совета Игуалы, тела, хранящиеся на шоссе Игуала-Таско рядом с сообщением о наркотиках, написанным на картоне

На обоих телах была сделана грация, и пятна крови указывают на то, что они могли быть казнены из огнестрельного оружия на месте; эксперты из Генеральной прокуратуры (FGE) прибыли на место происшествия, чтобы забрать тела и улики с места.

На сайте также был размещен плакат с фосфоресцирующим содержанием, в котором было написано послание, в котором говорилось: «Следите за чистотой, чтобы убивать женщин и детей. Все идет даже. Там проходит грань..! Они не соблюдали коды!! (сик)».

Жертвы были опознаны как Хосе Исабель Баэна, директор организации «Лимпия», и Данте Эсекьель Бернал, начальник маршрута мусоровозов организации.

Ранее оба чиновника руководили запуском шести мусоровозов в Игуале, на церемонии, на которой присутствовал мэр организации Дэвид Гама Перес.

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

За день до насильственных событий о предполагаемых угрозах в адрес должностных лиц сообщила группа, известная как Лос-Тлакос, также известная как Картель Сьерра, которой руководит Онсесимо Маркина, Эль-Нечо.

Эта преступная организация обвинила мэра Игуалы в предполагаемых союзах с Хеусом Мартинесом Брито, Чучо Брито, преступным лидером из организации Бельтран Лейва, который будет вести операции в этом образовании.

Через несколько часов после обнаружения двух безжизненных мужчин власти Игуалы получили экстренный вызов в систему 911, сообщив о наличии безжизненного тела женщины на футбольном поле El Olimpo.

Получив предупреждение о случившемся, члены организации в форме направились в место, расположенное на улице Адриана Кастрехона, недалеко от восточной периферии образования; где они обнаружили тело безжизненной женщины, у которой были ранения, нанесенные огнестрельным оружием, которые, как предполагается, закончились его жизнью.

Другие погибшие были обнаружены в учреждении 24 марта, когда три обезглавленных тела были обнаружены недалеко от дороги на Санта-Терезу, примерно в 20 минутах от муниципального центра.

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

По данным местных властей, тела мужчин в возрасте от 30 до 40 лет были помещены примерно в 20:50 часов на грунтовую дорогу, головы которых были размещены примерно в 10 метрах от места.

Власти не представили подробных сведений о предполагаемых причинах казни и расчленения мужчин, однако предполагается, что этот факт стал результатом споров между организованными преступными группами, поскольку в последние месяцы происходили столкновения между преступными группами.

Всего за несколько часов до этих событий 25-летний мужчина был убит убийцами на мотоциклах, когда молодого человека перезаряжали в магазине прохладительных напитков на федеральной трассе, ведущей в Игуалу на высоте города Сакакоюка.

Через несколько дней после казни семья из шести человек попала в засаду и казнила в Горном регионе, которые были найдены безжизненными в автомобиле, в котором они ехали 18 марта.

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