Тела двух чиновников городского совета Игуалы были обнаружены с наркосообщением

Днем в эту среду, 13 апреля, были обнаружены тела двух должностных лиц городского совета Игуалы, тела, хранящиеся на шоссе Игуала-Таско рядом с сообщением о наркотиках, написанным на картоне
На обоих телах была сделана грация, и пятна крови указывают на то, что они могли быть казнены из огнестрельного оружия на месте; эксперты из Генеральной прокуратуры (FGE) прибыли на место происшествия, чтобы забрать тела и улики с места.
На сайте также был размещен плакат с фосфоресцирующим содержанием, в котором было написано послание, в котором говорилось: «Следите за чистотой, чтобы убивать женщин и детей. Все идет даже. Там проходит грань..! Они не соблюдали коды!! (сик)».
Жертвы были опознаны как Хосе Исабель Баэна, директор организации «Лимпия», и Данте Эсекьель Бернал, начальник маршрута мусоровозов организации.
Ранее оба чиновника руководили запуском шести мусоровозов в Игуале, на церемонии, на которой присутствовал мэр организации Дэвид Гама Перес.
За день до насильственных событий о предполагаемых угрозах в адрес должностных лиц сообщила группа, известная как Лос-Тлакос, также известная как Картель Сьерра, которой руководит Онсесимо Маркина, Эль-Нечо.
Эта преступная организация обвинила мэра Игуалы в предполагаемых союзах с Хеусом Мартинесом Брито, Чучо Брито, преступным лидером из организации Бельтран Лейва, который будет вести операции в этом образовании.
Через несколько часов после обнаружения двух безжизненных мужчин власти Игуалы получили экстренный вызов в систему 911, сообщив о наличии безжизненного тела женщины на футбольном поле El Olimpo.
Получив предупреждение о случившемся, члены организации в форме направились в место, расположенное на улице Адриана Кастрехона, недалеко от восточной периферии образования; где они обнаружили тело безжизненной женщины, у которой были ранения, нанесенные огнестрельным оружием, которые, как предполагается, закончились его жизнью.
Другие погибшие были обнаружены в учреждении 24 марта, когда три обезглавленных тела были обнаружены недалеко от дороги на Санта-Терезу, примерно в 20 минутах от муниципального центра.
По данным местных властей, тела мужчин в возрасте от 30 до 40 лет были помещены примерно в 20:50 часов на грунтовую дорогу, головы которых были размещены примерно в 10 метрах от места.
Власти не представили подробных сведений о предполагаемых причинах казни и расчленения мужчин, однако предполагается, что этот факт стал результатом споров между организованными преступными группами, поскольку в последние месяцы происходили столкновения между преступными группами.
Всего за несколько часов до этих событий 25-летний мужчина был убит убийцами на мотоциклах, когда молодого человека перезаряжали в магазине прохладительных напитков на федеральной трассе, ведущей в Игуалу на высоте города Сакакоюка.
Через несколько дней после казни семья из шести человек попала в засаду и казнила в Горном регионе, которые были найдены безжизненными в автомобиле, в котором они ехали 18 марта.
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