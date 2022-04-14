Survivor Mexico: что известно о третьем сезоне

Реалити-шоу на выживание будет иметь третий сезон

13 апреля был подтвержден третий сезон Survivor Mexico, реалити-шоу TV Azteca, которое записывается на пляжах Доминиканской Республики, и победитель получает около 2 миллионов песо.

«Путешествие в экстремальных условиях, где только храбрые смогут выжить или должны бежать...

В публикациях Survivor Mexico был опубликован небольшой клип, в котором были показаны лучшие моменты второго сезона этого реалити-шоу, который закончился 15 августа 2021 года.

Хотя пока нет подтвержденных участников или даты выхода, вполне вероятно, что третий сезон Survivor Mexico выйдет, как только закончится La Voz Kids, и его даже можно будет транслировать одновременно.

В превью слышен голос Карлоса Герреро Уорриор, так что спортивный комментатор снова выступит в качестве дирижера, в первом сезоне Артуро Ислас отвечал за руководство участниками.

С другой стороны, бывший участник конкурса Гэри Сентено прокомментировал пост в Instagram «Que arda», хотя и не уточнил, вернется ли он в сезон или просто взволнован новым изданием.

Официально пока не подтверждено, кем будут участники и как они будут отобраны, но в конце 2021 года Флор Рубио заверил, что третий сезон Survivor Mexico, который направлен на «месть», где несколько участников предыдущих сезонов могли вернуться, чтобы получить свой второй шанс и, таким образом, отомстить некоторым из своих бывших коллег.

Следует отметить, что второй сезон Survivor Mexico был полон драмы, так как некоторые конкурсанты с самого начала отмечали свое стремление к противоречия, такие как Белла де ла Вега и Габо Куэвас, другие создали альтернативное племя под названием «Гиены», другие сформировали «команду мечты», чтобы выбрать тех они считали действительно подходящими для конкуренции и даже установили «налоги».

В то время поклонники реалити-сериала начали рассуждать о Пато Араухо, Аристео Касаресе и других конкурсантах Exatlon в качестве возможных участников Survivor, поэтому Сандра Сместер, генеральный директор по контенту и дистрибуции TV Azteca, опровергла эту информацию и заверила, что они еще не были в процессе кастинга.

«Здравствуйте, думаю, вы немного торопитесь. Мы еще не проходим кастинг. Спасибо за продвижение и поддержку», - написал он в ответ на аккаунт, который закрепил информацию членов.

Мгновения спустя он продолжал отрицать все, что распространялось в интернете после заявлений Флора Рубио: «Нет, они не задумываются для Survivor. Это невероятные и великолепные спортсмены и чемпионы эксатлона. Но скоро они узнают имена, привет», — заключил Сместер.

Хотя это также может быть совпадением, Флор Рубио отвечала за объявление лучших спойлеров о шоу, в 2021 году она была права, что Роберто Карло останется ведущим La Más Draga 4, тизера, который оказался реальным.

Что такое Мексика Survivor

В Survivor Mexico группа от 10 до 16 человек разделена на два племени, в сезоне 2021 года командами были ягуары, представленные желтым цветом, и соколы, представленные зеленым.

Каждое племя должно выбрать лидера и перемещаться по различным схемам, но все это добавляет отчаяния из-за нехватки пищи, обучения жить со сверстниками независимо от их идеологии, разрешения конфликтов, преодоления меняющегося климата, продолжающего бегать даже с ранами и признавать, что они вероятно, не будет иметь лучше оборудованного убежища каждую неделю.

На TV Azteca «будние дни» предназначены для того, чтобы показать развитие различных испытаний и тестов, в то время как каждое воскресенье проводится исключение.

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