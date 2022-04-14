Неожиданный гол Айнтрахта из Франкфурта, который усложняет Барселону к четвертьфиналу Лиги Европы 2022

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Filip Kostic celebrates scoring their first goal with Evan Ndicka and Jesper Lindstrom REUTERS/Albert Gea

Айнтрахт Франкфурт выиграл матч против Барселоны со счетом 1:0 на стадионе Камп Ноу в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы 2022 года. Это с голом Филипа Костича, который забил пенальти за безумие своих болельщиков в гостевом состоянии. Потрясающее начало.

Костич забил пенальти 1:0 в Барселоне против Франкфурта в Лиге Европы 2022 года. (Видео: ESPN).

БАРСЕЛОНА ПРОТИВ ФРАНКФУРТА ДЛЯ ЛИГИ ЕВРОПЫ

В Великий четверг команда Хави Эрнандеса стремится закрепить свой пропуск в полуфинал Лиги Европы 2022 года, титула, которого до сих пор не хватает в их витринах. Но это будет непросто, потому что это сравнивается с отрядом, который всегда идет на фронт.

В первом матче была ничья со счетом 1:1. Немцы начали побеждать с гола Ансгара Кнауффа, но не смогли сохранить преимущество и вынуждены были довольствоваться паритетом: Ферран Торрес. Теперь все решается на суде «azulgrana».

Барселона - результат удивительной победы над Леванте со счетом 3:2 в гостевых условиях. «culés» были начислены 3 пенальти и все же получили 3 очка. На данный момент они остаются на втором месте в турнирной таблице La Liga Santander с 60 очками, отставая на 12 от лидера «Реал Мадрид».



