Сенамхи: узнайте прогноз погоды на сегодня, четверг, 14 апреля 2022 г.

Начинается первый из четырех дней, когда несколько граждан воспользуются возможностью сделать перерыв, поэтому им следует учесть эти прогнозы, прежде чем принимать решение о том, как провести длинные выходные. В Лиме Национальная метеорологическая и гидрологическая служба Перу (Senamhi) прогнозировала что максимальная температура в четверг 14 апреля составит 27° C. Что касается минимальной температуры, то было отмечено, что она составит 14° C и что утром будет частичная облачность, изменяющаяся до ясного неба около полудня с тенденцией к частичному облачному небу на закате.

В Западной Лиме максимальная температура достигнет 22° C, а минимальная - 17° C. Облачное небо ожидается утром, изменяющееся до частичного облачного неба между небом с рассеянными облаками около полудня, частичное облачное небо на закате.

«С 16 марта у нас наблюдается усиление ветров, которые влияют на температуру и помогают охладиться. У этих ветров есть ощущение холода, потому что они исходят с гор. Граждане должны соблюдать меры предосторожности: всегда надевайте куртку или свитер, приход осени всегда приносит туман, морось и дождь, особенно в июне, когда мы на пороге зимы», — сказал Сенамхи об изменениях в поведении климата вскоре после начала нового сезона.

«Феномен Ла-Нинья присутствует в центральной части Тихого океана, между побережьями Южной Америки и Индонезии, но не полностью на перуанском побережье. Характеристики климата, которые мы представляем, не всегда относятся к «Ла-Нинья». На данный момент мы находимся в нейтральных условиях», — рассказала Таня Ита, специалист отдела прогнозирования климата Сенамхи, о постепенных изменениях.

ХОЛОД ПОСЛЕДУЕТ

Все больше и больше людей носят одежду, чтобы согреться от холода. Учитывая это, Senamhi сообщил, что ночные температуры ниже нормы будут продолжаться до воскресенья, 17 апреля, на побережье Либертад до Такны. Специалисты учреждения подчеркнули, что это связано с низкой температурой поверхности моря вдоль побережья Перу и большим притоком ветров с юга. Это вызовет простуду ночью, рано утром и рано утром.





В последние дни на станциях Кальяо и Хесус Мария дель Сенамхи были зарегистрированы дневные температуры ниже нормы в вышеупомянутых районах города. Это происходило в осенний сезон. Аналогичное явление было зафиксировано в районах центральной части Лимы, что вынуждает граждан принимать необходимые меры. Несмотря на это, учреждение рекомендует проявлять особый интерес к негативному воздействию УФ-излучения и предотвращать его с необходимой осторожностью.

Температура ожидается около 16° C и 18° C в Ла-Либертад, от 15° C до 18° C в Анкаше, от 14° C до 17° C в Лиме, около 10° C-13° C в Ике, Арекипе, Мокегуа и Такне. Кроме того, ночью и рано утром от Лимы до Ла-Либертада ожидается туман/туман.

Кроме того, учреждение указало, что в регионах Амазонас, Аякучо, Куско, Уануко, Хунин, Лорето, Мадре-де-Диос, Паско, Пуно, Сан-Мартин и Укаяли в джунглях будут наблюдаться перепады температуры, порывы ветра и дожди. Явление будет ощущаться с сегодняшнего дня, 14 апреля, по субботу, 16 апреля.

