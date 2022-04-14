Саргассум на «чрезмерном» уровне вызвал закрытие пляжей в Кинтана-Роо

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Приближается важный сезон для Карибского бассейна Мексики, но он был полностью омрачен возвращением саргассума на свои пляжи, что может затруднить посещение туристами штата Кинтана-Роо.

К сожалению, до пасхальных праздников районы вернулись в красный цвет или чрезмерное количество саргассума на некоторых пляжах в этом районе, согласно сети мониторинга саргассума Кинтана-Роо.

Так обстоит дело с Ривьерой Канкун, а также Nizuc Playa Coral; Плайя-Эль-Рекодо, который уже пришлось закрыть местным властям; Xcacel-Xcacelito, Tulum Ruinas и Пунта-Пьедра, хотя видно, что он начинает окрашиваться в тревожные цвета.

Так обстоит дело с 24 пляжами оранжевого или «обильного» цвета. Moon Palace, Royalton Riviera, Petempich Bay, Пуэрто-Морелос Даунтаун, Пунта-Брака, Xcalacoco, Пунта-Эсмеральда, Playacar ZH, Акумаль, Солиман Бэй, Танка, Тулум ZH Север, Тулум ZH Юг, Пунта-Молас, Ханан Бич, Бонита Бич, Мескалитос Бич, Пунта-Морена, Чен-Ривер-Бич, Сан-Мартин Бич, Буш-Бич, Пляж Энкантада, Пойнт Селарейн, а также Арко-Майя.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Наконец, умеренный саргассум уже начал появляться в Байя-Принсипи, Кспу-Ха, Барсело-Майя, Пуэрто-Авентурас, Плайя Фундадорес, Плайя-Мамитас, Пунта-Бете, Плайя-Параисо, Пунта-Марома, Виданта, Валентин, Плайя-Секрето, Холбокс Сентро, Исла-де-ла-Пассион и Исла-Мухерес Плайя-Норте.

Тем не менее, некоторые из мест наибольшего скопления находятся в таких районах, как Муй Бахо и Саргассум, такие как Исла-Мухерес, Плайя-Центро и Пунта-Сур, а также Исла-Контой, Коста-Мухерес, Плайя-Мухерес, Пунта-Москито, Пунта-Кокос, Плайя-Бальенас, Плайя-Дельфинес, Канкун, Плайя-Каракол, Плайя-Тортугас и др. другие.

Через социальные сети они указали, что в ближайшие несколько дней на Ривьере Майя будет перевозиться саргассум из-за юго-восточных ветров со скоростью до 30 километров в час, где наиболее пострадавшие точки могут быть от Низука до Шкалака.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

По данным Государственного координационного центра гражданской защиты штата, в ближайшие дни, четверг и пятницу, как ожидается, будут полосы до 50 и 60 километров в час. Поэтому было рекомендовано, чтобы лодки соблюдали меры предосторожности для морского судоходства и водных развлечений вдоль побережья из-за воздействия ветра и волн.

Со своей стороны, отдел связи Кинтана-Роо сообщил, что в Косумеле и Тулуме есть 7 и 5 пляжей с высоким саргассовым состоянием. Только три из них содержатся в чистоте: Мирадор Чумул, а также Пескадорес и Майя.

С другой стороны, в муниципалитетах Пуэрто-Морелос и Солидаридад есть 8 пляжей на умеренном уровне саргассума, и на нем только один чистый пляж: Карибский.

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

В своем прогнозе они указали, что по состоянию на 10 апреля в Карибском бассейне Мексики было зарегистрировано в общей сложности 18 889 тонн саргассума, хотя и со значительным облачным покровом.

Согласно текущим моделям и наблюдениям, они указали, что ожидается, что восточные ветры сохранятся, что вызовет чрезмерное количество саргассума от Шкалака до Сиан-Каана и Канкуна, а также к востоку и югу от Исла-Мухерес.

В этом смысле уровень оповещения для оценки повторных расчетов в Карибском бассейне относится к категории 8; то есть «чрезмерный» уровень с накоплениями до 90 сантиметров в холмах, которые могут покрыть всю пляжную зону.

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