Известный супермаркет оплачивает работу своих сотрудников более 72 дней

Не имея заработной платы, социального обеспечения, увольнений, профсоюз Хусто и Буэно, ожидая более 72 дней, повысил уровень готовности к мобилизации и действиям в защиту доходов их и их семей.

Таким образом, он заявил, что они провели встречи 28 марта, 4 апреля и 11 апреля этого года вместе с Министерством труда, Управлением компаний и компанией, где они получили информацию об экономическом кризисе «и их невыплате трудовых кредитов, установлено, что такие сообщения о сроках вступления международного инвестора, как утверждается, задерживаются неделю за неделей, не соблюдаются и без указания определенной и окончательной даты выплаты заработной платы, социального обеспечения, расчетов, пожертвований и выходных пособий».

Профсоюз также добавил, что на последнем заседании он не получил реальной и конкретной информации, которая могла бы привести к точной дате начисления заработной платы.

Торговая сеть Fair & Bueno начала свою деятельность в Колумбии шесть лет назад, чтобы конкурировать в формате «жестких скидок».

За последние пять лет она расширилась и в настоящее время насчитывает более 1000 магазинов по всей стране, портфель из более чем 600 продуктов и платежную ведомость почти 16 000 сотрудников.

Следует отметить, что 19 января Управление компаний приняло Justo & Bueno к процессу реорганизации, чтобы «нормализовать свои коммерческие кредитные отношения и провести операционную, административную реструктуризацию, реструктуризацию активов или обязательств».

Justo & Bueno осудили, что судьи наложили арест на их банковские счета, поэтому план реорганизации бизнеса, действующий с января прошлого года, пострадал.

По данным Justo & Bueno, его банковские счета были подвергнуты несправедливому эмбарго, что противоречит Закону 1116 о реорганизации бизнеса, поскольку это препятствует его работе и влияет на национализацию ресурсов инвесторами.

Удержание ресурсов компании с помощью этих мер препятствует, в частности, выплате заработной платы ее сотрудникам, одновременно препятствуя потоку ресурсов для оплаты аренды эксплуатируемых помещений.

Аналогичным образом, администрация Justo & Bueno осудила другие действия, препятствующие процессу восстановления. Он посетовал, что некоторые магазины, работающие по всей стране, испытали перебои с электричеством и водой из-за долгов до начала процесса, что также не соответствует установленным правилам игры.

Сеть предупредила, что, несмотря на неблагоприятные ситуации, с которыми она сталкивается, сохраняет свою сеть магазинов активной, и сообщила, что компания фиксирует пополнение магазинов, возврат клиентов и увеличение продаж.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



