Рекордные коронавирусные инфекции в Китае: ограничения и проблемы с психическим здоровьем растут

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

Китай продолжает ужесточать ограничения на рекордное количество заражений коронавирусом, несмотря на психический счет для рабочих и волонтеров, которые поддерживают замкнутые города, примером чего является самоубийство чиновника Шанхайской городской комиссии здравоохранения.

Официальное число случаев инфицирования, о которых сообщают власти, является самым высоким за два года: сегодня по всей стране было зарегистрировано 29 411 новых случаев заболевания, из которых 26 391 протекает бессимптомно, хотя Пекин не включает последний в свой счетчик до тех пор, пока у них не начнут проявляться симптомы.

Только в восточном мегаполисе Шанхае, который в настоящее время переживает самую сильную вспышку коронавируса с начала пандемии в Ухане в начале 2020 года, сегодня было добавлено 27 719 случаев заражения, из которых более 90% до сих пор не имеют симптомов, требуемых властями для их рассмотрения подтвержденные случаи.

Однако появление небольших вспышек и страх массового распространения по всей стране сделали Шанхай не единственным городом, где применяются ограничения или, напрямую, ограничения.

По словам главного экономиста Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисии Гарсиа Эрреро, районы, которые пострадали от ограничительных мер разного размера, уже составляют 40% валового внутреннего продукта (ВВП) Китая.

Особенно строгие условия содержания в таких городах, как Чанчунь (северо-восток) или вышеупомянутый Шанхай, хотя в последнем случае некоторые жители тех немногих районов, где за последние две недели не было выявлено ни одного случая заболевания, уже смогли выйти на улицы, где почти нет открытых дверей. заведения.

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

В восточном мегаполисе, где большинство из 25 миллионов жителей находятся в заключении, медицинские работники, охранники и волонтеры, одетые в белые защитные костюмы, продолжают поддерживать город в дни марафона.

Бремя на многих из них чрезвычайно тяжелое: Цянь Вэньсюн, директор информационного центра Комиссии по здравоохранению района Хункоу Шанхая, покончил жизнь самоубийством в своем кабинете, что подтвердил известный бывший директор государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.

Ху, одна из самых противоречивых, но и влиятельных фигур в контролируемом китайском медиаландшафте, заявил в своем официальном аккаунте Weibo - местном эквиваленте Twitter, подвергнутому цензуре в стране, - что «эта трагедия усугубляет впечатление, что есть (медицинские) работники, которые перегружены эпидемией профилактика (кампания) в Шанхае».

Некоторые местные СМИ также повторили еще один случай, когда женщина покончила с собой, став жертвой киберзапугивания после того, как несколько пользователей сети рассмотрели чаевые в 200 юаней (31,4 доллара, 28,8 евро), которые она дала курьеру, который предложил ей помочь, проехав 27 километров, чтобы нести, я кормлю его отца, старого и больного .

Портал China Digital Times, основанный в Американском университете Беркли (Калифорния), опубликовал стенограмму звонка между пожилым мужчиной, заключенным в Шанхае, и членом комитета, который управляет его урбанизацией, с просьбой доставить его в больницу после того, как ему поставили диагноз covid и жалуясь на то, что он не получил никакого ответа от властей.

«Неужели они ничем не могут помочь нам (обычным гражданам)? Так ли превратилась наша страна?» , посетовал старик, на что рабочий ответил: «Настанет день, когда мне придется уволиться, потому что я больше не могу этого терпеть. Зачем они это делают? Как Шанхай оказался в такой ситуации?»

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Днем позже, после того как сетевой звонок стал вирусным, местная газета Shanghai Observer заявила, что старик был госпитализирован и что его контактное лицо не могло вернуться домой более 30 дней и занималось такими ситуациями, как медицинское обслуживание беременных женщин или похороны: «Это повлияло на мои эмоции».

В городе, самом процветающем городе Китая, многие жители не настроены оптимистично: с каждой новой инфекцией, зарегистрированной в урбанизации, счетчик 14 дней, которые должны пройти с момента последнего случая, когда власти примут решение о прекращении их заключения, сбрасывается, и до сих пор нет даты для окончание ограничений.

Кроме того, для некоторых это не самый большой страх заразиться covid, но что будет дальше: циркулирующие изображения импровизированных карантинных центров, в которые отправляются десятки тысяч инфицированных людей, не заставляют нас думать о приятном пребывании с проблемами гигиены, включением света 24 часов в день или, в дни шторма, утечки, которые не перестают капать.

Несмотря ни на что, есть и те, кто, как и в любой неблагоприятной ситуации, продолжает воспринимать это с юмором: популярный мем, который циркулирует в эти дни в городе, - это пародия на сообщение властей, которое гласит: «Дорогой гражданин, не волнуйтесь, если вы начнете говорить с цветами и растениями в своем дом во время родов, это само собой разумеется. Но как только вы увидите, что цветы и растения в вашем доме тоже разговаривают с вами, немедленно звоните...»

(С информацией из EFE)

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