Рекордные коронавирусные инфекции в Китае: ограничения и проблемы с психическим здоровьем растут

Китай продолжает ужесточать ограничения на рекордное количество заражений коронавирусом, несмотря на психический счет для рабочих и волонтеров, которые поддерживают замкнутые города, примером чего является самоубийство чиновника Шанхайской городской комиссии здравоохранения.
Официальное число случаев инфицирования, о которых сообщают власти, является самым высоким за два года: сегодня по всей стране было зарегистрировано 29 411 новых случаев заболевания, из которых 26 391 протекает бессимптомно, хотя Пекин не включает последний в свой счетчик до тех пор, пока у них не начнут проявляться симптомы.
Только в восточном мегаполисе Шанхае, который в настоящее время переживает самую сильную вспышку коронавируса с начала пандемии в Ухане в начале 2020 года, сегодня было добавлено 27 719 случаев заражения, из которых более 90% до сих пор не имеют симптомов, требуемых властями для их рассмотрения подтвержденные случаи.
Однако появление небольших вспышек и страх массового распространения по всей стране сделали Шанхай не единственным городом, где применяются ограничения или, напрямую, ограничения.
По словам главного экономиста Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисии Гарсиа Эрреро, районы, которые пострадали от ограничительных мер разного размера, уже составляют 40% валового внутреннего продукта (ВВП) Китая.
Особенно строгие условия содержания в таких городах, как Чанчунь (северо-восток) или вышеупомянутый Шанхай, хотя в последнем случае некоторые жители тех немногих районов, где за последние две недели не было выявлено ни одного случая заболевания, уже смогли выйти на улицы, где почти нет открытых дверей. заведения.
В восточном мегаполисе, где большинство из 25 миллионов жителей находятся в заключении, медицинские работники, охранники и волонтеры, одетые в белые защитные костюмы, продолжают поддерживать город в дни марафона.
Бремя на многих из них чрезвычайно тяжелое: Цянь Вэньсюн, директор информационного центра Комиссии по здравоохранению района Хункоу Шанхая, покончил жизнь самоубийством в своем кабинете, что подтвердил известный бывший директор государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.
Ху, одна из самых противоречивых, но и влиятельных фигур в контролируемом китайском медиаландшафте, заявил в своем официальном аккаунте Weibo - местном эквиваленте Twitter, подвергнутому цензуре в стране, - что «эта трагедия усугубляет впечатление, что есть (медицинские) работники, которые перегружены эпидемией профилактика (кампания) в Шанхае».
Некоторые местные СМИ также повторили еще один случай, когда женщина покончила с собой, став жертвой киберзапугивания после того, как несколько пользователей сети рассмотрели чаевые в 200 юаней (31,4 доллара, 28,8 евро), которые она дала курьеру, который предложил ей помочь, проехав 27 километров, чтобы нести, я кормлю его отца, старого и больного .
Портал China Digital Times, основанный в Американском университете Беркли (Калифорния), опубликовал стенограмму звонка между пожилым мужчиной, заключенным в Шанхае, и членом комитета, который управляет его урбанизацией, с просьбой доставить его в больницу после того, как ему поставили диагноз covid и жалуясь на то, что он не получил никакого ответа от властей.
«Неужели они ничем не могут помочь нам (обычным гражданам)? Так ли превратилась наша страна?» , посетовал старик, на что рабочий ответил: «Настанет день, когда мне придется уволиться, потому что я больше не могу этого терпеть. Зачем они это делают? Как Шанхай оказался в такой ситуации?»
Днем позже, после того как сетевой звонок стал вирусным, местная газета Shanghai Observer заявила, что старик был госпитализирован и что его контактное лицо не могло вернуться домой более 30 дней и занималось такими ситуациями, как медицинское обслуживание беременных женщин или похороны: «Это повлияло на мои эмоции».
В городе, самом процветающем городе Китая, многие жители не настроены оптимистично: с каждой новой инфекцией, зарегистрированной в урбанизации, счетчик 14 дней, которые должны пройти с момента последнего случая, когда власти примут решение о прекращении их заключения, сбрасывается, и до сих пор нет даты для окончание ограничений.
Кроме того, для некоторых это не самый большой страх заразиться covid, но что будет дальше: циркулирующие изображения импровизированных карантинных центров, в которые отправляются десятки тысяч инфицированных людей, не заставляют нас думать о приятном пребывании с проблемами гигиены, включением света 24 часов в день или, в дни шторма, утечки, которые не перестают капать.
Несмотря ни на что, есть и те, кто, как и в любой неблагоприятной ситуации, продолжает воспринимать это с юмором: популярный мем, который циркулирует в эти дни в городе, - это пародия на сообщение властей, которое гласит: «Дорогой гражданин, не волнуйтесь, если вы начнете говорить с цветами и растениями в своем дом во время родов, это само собой разумеется. Но как только вы увидите, что цветы и растения в вашем доме тоже разговаривают с вами, немедленно звоните...»
(С информацией из EFE)
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