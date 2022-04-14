Депутаты четвертого квартала поддержали PRI Карлоса Айса за реформу электроэнергетики: «Настоящая патриотическая убежденность»

После объявления о том, что депутат Институционно-революционной партии (PRI) Карлос Айса Дамас проголосует за реформу электроэнергетики в это воскресенье, 17 апреля, против него выступили многочисленные союзники блока, выступающие против правительства Четвертой трансформации (IV квартал).

Это связано с тем, что коллегия PRI отметила, что они будут голосовать против реформы. Таким образом, объявление молодого депутата было осуждено, и партия подчеркнула, что его голос будет и впредь против этого.

Среди недовольных голосов были голоса комика Виктора Трухильо, который сравнил его с Иудой Тадео за предательство своей партии; Хавьера Лосано, который дисквалифицировал его, сказав, что продал себя за тарелку чечевицы, и Кении Лопеса Рабадана, который утверждал, что не будет голосовать за его отца, чтобы быть названным послом Доминиканской Республики, среди прочих.

Точно так же пианист Жюлен Рементерия выступил против молодой PRI и его отца Карлоса Мигеля Айсы Гонсалеса, которых он назвал «моральными нищими и законодательными наемниками».

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

Однако не все из них шокировали законодателя, которого они назвали «предателем», поскольку на другой стороне политического баланса люди, которые заявили о своей поддержке инициативы Реформации, и члены правительства четвертого квартала, приветствовали решение PRI.

Среди тех, кто поддержал трехцветного депутата, было послание депутата Лайды Сансорес, которая заявила, что депутат наклонился к правой стороне истории, поддержав электрическую реформу Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, и призвала его гордиться.

«Депутат Карлос Мигель Айса Дамас, следуя истории, решил поддержать президентскую реформу электроэнергетики. Гордитесь тем, что люди, которые любят Мексику, ценят вас. Защита реформы электроэнергетики — для патриотов», — заявил депутат от Морены.

В свою очередь, депутат от партии вишни Мигель Торруко Гарса, который также призвал к защите лития с помощью реформы электроэнергетики, отметил в этом случае, что голосование в пользу Реформации в следующее воскресенье является признаком «патриотической убежденности» и «уроком вежливости».

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

«С точки зрения и истинной патриотической убежденностью депутат от PRI Карлос Мигель Айса Дамас размышлял о своем голосовании за реформу электроэнергетики, дав реальный урок политической вежливости и любви к своей нации. Поздравляю депутата», — написал депутат от партии «Вишня».

Точно так же политический аналитик и сторонник Морены Абрахам Мендиета отметил, что Айса восстал в пользу Реформации и призвал к изменению «способа ведения политики».

«Один из самых молодых депутатов PRI, Карлос Айса, бунтует: он проголосует за реформу электроэнергетики. Пришло время изменить то, как мы занимаемся политикой, поздравляю», - опубликовал аналитик, который также опубликовал другие комментарии, в которых упомянул, что он будет не единственным из трехцветной партии, которая продемонстрирует свою поддержку электрической реформе.

В свою очередь, бывший депутат Игнасио Миер Веласко приветствовал «мужество, последовательность и политическую честность Карлоса Айсы перед лицом давления его скамьи на Реформацию и заявил, что «достоинство, не купленное и не продаваемое, защищается».

Столкнувшись с критикой, депутат выступил в защиту своего решения, утверждая, что, добавив к инициативе двенадцать пунктов, одобренных PRI, он решил проголосовать за и добавил, что не может действовать по прихоти «или авторитарному мандату моей партии, а на правой стороне истории».

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