Прокурор, расследующий Кейко Фухимори, сообщает подробности кражи его ноутбука

У прокурора, ведущего расследование в отношении Кейко Фухимори, украли ноутбук.

В течение двух недель после кражи ее ноутбука прокурор Паулина Роке поделилась подробностями того, что было кражей важного инструмента для ее расследования против Кейко Фухимори. В разговоре с прессой прокурор подтвердила, что, учитывая состояние, как выглядел ее департамент, преступники ворвались бы с единственной миссией - украсть ее рабочий инструмент, где она хранит жизненно важную информацию.

«Я обнаружил, что табличка была полностью поднята, нарушена и нарушена с помощью какого-либо устройства, которое позволило бы сломать доступ», - сказал прокурор Latina Noticias. Инцидент произошел 1 апреля, когда он проводил усердие, в котором участвовал муж Кейко Фухимори, расследуемого Марка Вито. Точное время, когда правонарушители ворвались в его дом, неизвестно, однако считается, что это произошло бы во время вышеупомянутого усердия, в котором также проходил адвокат Вито Вильянелы.

Роке отметил, что «из-за того, как были комнаты, они искали что-то. Они ничего не взяли, мы увидели, что в квартире ничего не пропало». Единственным украденным был ноутбук, в котором, по словам Латины, хранилась важная информация для исправления некоторых замечаний, отмеченных судебными органами по делу о коктейлях, в котором замешана Кейко Фухимори.

Среди событий, которые привлекли внимание после того, что произошло, было отсутствие борьбы у главной двери кондоминиума, совершенно иной сценарий, чем дверь, которая давала прямой доступ к дому.

Что касается последствий кражи для фискальной работы, Хосе Доминго Перес сказал, что «это задержит, но это не будет оправданием для продолжения работы обвинения». Что касается замечаний, сделанных судебными органами, то он заверил, что это факты, которые происходят во всех процессах, «особенно когда они сложны, когда есть значительное число обвиняемых. Всегда есть аспекты, которые необходимо исправить или уточнить путем исправления».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Столкнувшись с произошедшим, прокурор Роке-и-Перес проинформировал своего начальника Рафаэля Вела Барбу о случившемся и предложил принять необходимые меры для налоговых сотрудников и каким-то образом гарантировать безопасность обработки информации. «Это заставляет меня немного бояться за себя, потому что я чувствую себя более защищенной внутри сущности, чем за ее пределами. Будем надеяться, что учреждение сможет диктовать соответствующие меры и предоставить нам больше защиты», - сказал La República прокурор Роке.

«Это будет событие, которое попытается воспрепятствовать расследованиям целевой группы Lava Jato, связанным с коррупционными преступлениями, связанными с должностными лицами и компанией Odebrecht», - добавил прокурор. Одна из опасностей после ограбления — безопасность 35 защищенных свидетелей и 16 эффективных сотрудников. По словам прокурора, те, у кого теперь есть ноутбук, могли знать информацию, которой адвокаты обменивались с прокурором.

«На ноутбуке (прокурора Паулины Роке) была конфиденциальная информация о расследовании и судебном преследовании против Кейко Фухимори и политической партии Fuerza Popular. Паулина Роке видит только дело Кейко Фухимори и эффективных сотрудников», — заявил прокурор Хосе Доминго Перес. Он также подчеркнул, что цель ограбления призвана вызвать беспокойство у группы, которая руководит расследованием. «Очевидно, что на ноутбуке есть не только актуальная информация. Есть также собственные сообщения, которые прокурор Роке имел с представителями защиты защищаемых свидетелей и лицами, которые прошли эффективное сотрудничество», - добавил он.

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