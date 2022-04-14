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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Фараон Лав Шейди отвечает Residente после признания его таланта: «Хорошо добавить еще одного поклонника»

Перуанский певец Фараон Лав Шейди ответил Residente за то, что он ответил ему и признал, что у него есть талант.

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

Перуанский певец Фараон Лав Шейди громко зазвучал после того, как решил посвятить снимок Residente. Многих удивило, когда пуэрториканец ответил нашему соотечественнику.

Pharaoh Love Shady - один из реггетонеро, который вызывает ажиотаж в социальных сетях из-за своих тем с откровенными текстами песен. На этот раз он решил по очереди посвятить свою последнюю песню рэперу, участнику Calle 13.

Однако предполагаемый пострадавший, вместо того, чтобы выплеснуть или проигнорировать эту атаку, не стеснялся вежливо ответить, указав, что продолжает писать, потому что приобрел в нем еще одного поклонника.

«Ты лучший. Я ваш фанат. Он продолжает тяжело и писать», - сказал пуэрториканец перуанцу в своей социальной сети.

Residente le respondió así a Faraón Love Shady.
Residente le respondió así a Faraón Love Shady.

ФАРАОН ЛАВ ШЕЙДИ ОТВЕТ

Фараон Лав Шейди, не стесняясь, ответил резиденту. Хотя он поблагодарил его за жест, он указал, что отдал только 13% своего таланта.

Молодой человек опубликовал этот ответ через свой рассказ в Instagram: «Спасибо, что приняли его, хорошо добавить еще одного поклонника. Я всегда сильно ударялся, и это только 13% моего потенциала». Кроме того, он добавил немного силы.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)
La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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