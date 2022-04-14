Оранжевая тревога объявлена для волн и сильных ветров в Карибском регионе

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований (IDEAM) объявил оранжевую тревогу в Карибском регионе в связи с последними сообщениями о сильных ветрах, волнах, дождях и возможных штормах. Прогноз компании показал, что ситуация продлится следующие три дня, особенно на юге Боливара, Сукре, Кордовы и Урабы.

Ideam призвал малые суда проконсультироваться с капитанами портов перед отплытием, чтобы избежать несчастных случаев. На самом деле, метеоролог средней школы Даниэль Усече объяснил Blu Radio, что ветровая обстановка «выше нормы» даже в это время года.

Компания заявила, что в святые дни ожидается ветер от 37 до 55 км/ч. «Оранжевая тревога сохраняется в центральной части Карибского бассейна из-за сильных волн и волн со значениями выше нормы. Ожидается, что эта ситуация сохранится до конца недели», — заключил Усече.

Ideam также отметила, что она предоставляет доступ к Национальной системе предотвращения стихийных бедствий и реагирования на них (SNPAD) и Национальной экологической системе (SINA), которые будут выпускать ежедневный технический отчет об экологических оповещениях гидрометеорологического происхождения, чтобы граждане могли принять соответствующие меры.

Институт также призвал туристов, которые воспользуются Страстной неделей, чтобы отправиться на пляжи департаментов Атлантико, Магдалена и Боливар, поскольку инциденты могут произойти из-за высоких волн.

сезон дождей

Следует напомнить, что директор Ideam Иоланда Гонсалес уже предупреждала, что в Major Week на большей части территории страны пройдут сильные дожди. Чиновник также напомнил, что в апреле, мае и июне в Колумбии ожидается увеличение осадков на 20-30% из-за первого сезона осадков в году и развития явления Ла-Нинья в стране.

«На большей части территории страны будет наблюдаться большая влажность и осадки. (...) У нас будет значительное количество осадков в таких департаментах, как Антьокия, Сантандер, Северный Сантандер, Кундинамарка и Бояка», - пояснил директор Ideam в Noticentro1 CM&.

По данным Ideam, в течение четвертого месяца этого года ожидается выпадение осадков свыше 20%, особенно в центрально-западной части Карибского региона, в центре Андского региона и в предгорьях равнины Оринокия.

В случае Карибского региона институт прогнозирует количество осадков более 20% в Гуахире, Атлантико, Боливаре, Южном Сукре и Кордове, в то время как в остальной части региона ожидаются осадки, типичные для сезона. Между тем, в Сан-Андресе и Провиденсии ожидается, что количество осадков превысит средние исторические значения на 20-30%.

В регионах Анд и Оринокия также будет зарегистрировано количество осадков, превышающее 20% и 30% от обычного прогноза. Согласно Ideam, в первом случае увеличение осадков ожидается в Северном Сантандере, высокогорье Кундибоясенсе и к северу от Уилы, в то время как в Оринокии увеличение будет происходить на равнинах предгорья Мета и к западу от этого департамента.

Что касается Амазонки, то институт сообщил, что на данный момент ожидается, что количество осадков будет близко к историческим средним значениям, то есть оно не увеличится.

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