Операторы ошибаются в отношении курса ставки ФРС: BlackRock

(Bloomberg) Стратеги крупнейшего в мире управляющего активами бросают вызов операторам, которые делают ставку на то, что ФРС повысит ставки примерно до 3% в следующем году, и утверждают, что монетарные политики увеличат стоимость заимствований до 2%, но не пойдут дальше.

Слишком интенсивное повышение ставок для борьбы с растущей стоимостью жизни может оказаться контрпродуктивным, согласно оценкам Института инвестиций BlackRock, снижение инфляции до целевого показателя ФРС в 2% может привести к безработице почти до 10%, в зависимости от исторической взаимосвязи между инфляцией и занятость.

Вряд ли этот сценарий хочет ФРС, и это означает, что она в конечном итоге «предпочтет жить с инфляцией», сказал Алекс Брейзье, заместитель директора института, отметив, что инфляция в настоящее время определяется скорее ограничениями предложения, чем спросом.

Данные этой недели показали, что потребительские цены в США выросли на 8,5% в марте, что является самым высоким показателем с 1981 года. Исторически сложилось так, что этот показатель был примерно на 40 базисных пунктов выше предпочтительного показателя инфляции ФРС, на котором основана цель денежно-кредитной политики.

Мнение BlackRock о том, что ФРС будет жить с инфляцией, подчеркивает ее низкую позицию в облигациях. Стратеги считают, что нейтральная ставка — уровень, который не стимулирует и не замедляет экономику — составляет от 2% до 2,5%, отчасти из-за предположения, что рост цен скоро достигнет максимума и постепенно умеренного.

Управляющий активами ожидает, что инфляция снизится на уровне около 3%, что все еще выше целевого показателя ФРС и среднего показателя за 10 лет. В нем не указаны конкретные временные рамки для прогноза.

то время как чиновники ФРС анализируют, где их нейтральная ставка может быть в долгосрочной перспективе, денежные рынки недавно дисконтировали ставки до 3,2% в следующем году, а главный экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хатциус заявил на прошлой неделе, что ФРС может потребоваться повысить ставки до более чем 4%.

«Рынок сейчас дисконтирует сценарий, при котором центральные банки не только нормализуют ставки, но и предполагают, что они пойдут дальше и наступят на денежный тормоз», - сказал Брейзье. «Это далеко не ясно, потому что природа этой инфляции заключается в том, что она зависит от предложения».

Брейзье заявил, что последние прогнозы ФРС подтвердили мнение о том, что они не хотят разрушать спрос или рабочие места для снижения инфляции. В то время как центральный банк пересмотрел свои прогнозы инфляции в сторону повышения, он сохранил уровень безработицы на стабильном уровне около 3,5% и рост выше тренда.

Последние изменения цен на облигации помогли немного усилить кривую, а разница в доходности облигаций между 2 и 10 годами выросла до 33 базисных пунктов с минус 8 базисных пунктов в начале месяца. По словам Брейзье, разрыв, известный как срочная премия, может увеличиться по мере того, как рынок приспосабливается к уступкам ФРС в денежно-кредитной политике.

«Решение бороться с инфляцией увеличит риск рецессии, в то время как жизнь с инфляцией будет означать более устойчивую инфляцию. Рынок не учитывает некоторую вероятность того, что ФРС будет бороться с инфляцией, а не жить с инфляцией», — сказал Брейзье.

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стратеги BlackRock говорят, что трейдеры ошибаются на пути ставок ФРС

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