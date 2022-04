Новая PlayStation Plus: три подписки и интеграция с PS

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

В ответ на пропуск Microsoft Xbox Game Pass Sony решила реструктурировать свой сервис подписки на игры Playstation Plus, добавив два новых режима: Extra и Premium. Кроме того, компания объявила, что объединит Playstation Now и Playstation Plus в один сервис. Текущая подписка Playstation Plus будет переименована в Playstation Plus Essential. По словам Sony, он будет предлагать, среди прочего, две загружаемые игры в месяц и многопользовательскую онлайн-функциональность для многих игр. Новая подписка Playstation Plus Extra добавляет каталог из 400 загружаемых игр для PS4 и PS5, как от Sony, так и от сторонних разработчиков. Самая дорогая подписка под названием Playstation Plus Premium включает в себя все преимущества уровней Essential и Extra. Добавьте еще 340 игр, в том числе игры для PS3, доступные в облачном потоковом режиме, а также каталог популярных классических игр для PS, PS2 и Playstation Portable (PSP), доступных в потоковом режиме и для загрузки. Потоковая передача игр с интернет-серверов, как и раньше, предлагается на Playstation Now для PS4, PS5 или ПК. Кроме того, подписка Premium включает пробные версии, чтобы игроки могли опробовать игры перед их покупкой. Пользователи, которые платят ежеквартально или даже ежегодно, а не ежемесячно, получат скидку на все подписки. Подписка PlayStation Plus будет постепенно прекращена по регионам, начиная с азиатских рынков, за которыми следуют Северная Америка и Европа. Среди игр, которые будут доступны в подписках Extra и Premium, Sony упомянула: «Death Stranding», «Бог войны», «Человек-паук Marvel», «Человек-паук Marvel: Майлз Моралес», «Mortal Kombat 11» и «Возвращение». Рынки, на которых нет облачных стриминговых сервисов PlayStation Now, включая Латинскую Америку, получат более доступную версию PlayStation Plus с меньшим количеством функций. Этот режим будет называться PlayStation Plus Deluxe и заменит подписку Premium. дпа