НАСА подчеркивает, что в Перу самая длинная волна в мире

На побережье Тихого океана, расположенном на севере Перу, проходит самая длинная волна в мире. Эти формы обычно и на первый взгляд могут показаться бесконечными. Волны достигают Пуэрто Малабриго, который является частью рыбацкая деревня. И НАСА ссылалось на них в недавней публикации.

ВОЛНЫ ЧИКАМЫ

Во всем мире волны могут длиться несколько секунд, но в случае Чикамы они длятся несколько минут. Волны разбиваются слева, что означает, что они простираются вправо с точки зрения наблюдателя на берегу. Большие волны более стабильны в период с марта по ноябрь.

Эти волны идеально подходят для серфингистов, которым приходится делать несколько попыток преодолеть общее расстояние «самой длинной волны», которое в среднем достигает 4 километров (2,5 мили).

LA NASA ПРОИЗНОСИТ СЕБЯ

По данным НАСА, Эндрю Томас, океанограф из Университета штата Мэн и бывший серфер, подчеркнул, что волны генерируются штормовыми системами и погодными фронтами за сотни или тысячи миль в Тихом океане, а иногда и в Южном океане. «Мечта для серфингистов» - это то, что Томас называет прибрежной зоной Перу, в частности Чикамой.

По словам специалиста, в то время как они распространяются в открытой воде с одинаковой скоростью и порядком, путешествуя параллельно и образуя уникальный этап в мире. «Поскольку побережье Перу очень глубокое, — сказал Томас, — эти великие волны продолжат свой путь, пока не достигнут очень близко к берегу», — говорится в докладе, опубликованном NASA.

«Это не распространено в Перу или Чили, где большинство волн просто ударяются о побережье, перпендикулярное направлению распространения волн», - говорится в отчете.

Chicama. (Foto: Captura)

ПОДРОБНЕЕ О ПУЭРТО-ЧИКАМА

Оба находятся примерно в одном и том же месте и расположены в провинции Ascope. Он находится в 70 км к северу от города Трухильо. Пляжи Малабриго считаются раем для серфинга. Здесь вы также можете найти знаменитые «волны чикамеры», которыми восхищаются все люди и которые известны как «самые длинные идеальные левые волны в мире».

Playa Chicama. (Foto: Captura)

ПОХОЖИЕ ИГРЫ В ЧИКАМЕ

Как мы уже упоминали, Чикама — это уникальный пляж, нет других пляжей с подобным волнообразованием; однако, как этот, поблизости есть и другие порты, которые наслаждаются экзотической красотой, и мы покажем их ниже:

Пуэрто-Морин

Это город и морской курорт, расположенный в 45 км к югу от Трухильо, в районе Виру. Здесь находится бухта, которая является отправной точкой для островов Гуаньяпе, где обитает несколько видов морской фауны, таких как морские львы, птицы-гуано, морские черепахи и другие.

Уанчако

Это самый важный морской курорт в городе Трухильо, расположенный в 13 км к северо-западу от столицы региона Ла-Либертад. На этом пляже вы можете увидеть лошадей тотора, древние лодки культур Мочика и Чиму, которые до сих пор используются для рыбалки и которые получили свое название благодаря своему оригинальному дизайну и растительному волокну, из которого они сделаны. Благодаря большим волнам Уанчако является одним из любимых пляжей жителей Гавайских островов.

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