Маск объявил заявку на покупку Twitter на сумму 43 000 миллионов долларов США

(Bloomberg) — Илон Маск представил «лучшее и окончательное» предложение о покупке Twitter Inc., заявив, что компания имеет чрезвычайный потенциал и что он является правильным человеком, чтобы разблокировать его.

Самый богатый человек в мире предложит 54,20 доллара наличными, что представляет собой премию в 54% по сравнению с ценой закрытия 28 января и стоимостью около 43 миллиардов долларов США. Акции компании в социальных сетях взлетели на 18% в ходе операций перед открытием.

50-летний Маск объявил об этом предложении в четверг в ходе презентации Комиссии по ценным бумагам и биржам США после отклонения возможной позиции в совете директоров компании. Миллиардер, который также контролирует Tesla Inc., впервые 4 апреля раскрыл, что у него доля около 9%. Акции Tesla упали почти на 1,5% в ходе предварительных торгов из-за новостей.

Это предложение является самой последней сагой в нестабильных отношениях Маска с Twitter. Исполнительный директор является одним из самых известных персонажей на платформе, и он часто пишет мемы и насмешки более чем 80 миллионам подписчиков @elonmusk. Он открыто говорил об изменениях, которые он хотел бы ввести в платформу социальных сетей, в то время как компания предложила ему должность в совете директоров после объявления о его участии, что сделало его крупнейшим индивидуальным акционером.

После того, как его участие было обнародовано, Маск сразу же начал предлагать возможные изменения другим пользователям, от превращения штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных и добавления кнопки редактирования для твитов до предоставления автоматических проверочных меток премиум-пользователям. Один твит предположил, что Twitter, возможно, умирает, учитывая, что несколько знаменитостей с большим количеством подписчиков редко публикуют твиты.

Недовольный влиянием быть крупнейшим инвестором Twitter, он сейчас запускает тотальное приобретение, будучи одним из немногих людей, которые могут себе это позволить. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска в настоящее время составляет около 260 миллиардов долларов, а рыночная оценка Twitter составляет около 37 миллиардов долларов.

В письме правлению Twitter Маск заявил, что считает, что Twitter «не будет процветать или служить социальному императиву [свободы выражения мнений] в его нынешнем виде. Твиттер должен превратиться в частную компанию».

Приобретение вряд ли будет длительным процессом. «Если соглашение не сработает, поскольку я не доверяю менеджменту или думаю, что оно может привести к необходимым изменениям на публичном рынке, мне придется пересмотреть свою позицию акционера», - сказал Маск.

Маск сообщил правлению Twitter в течение предыдущих выходных, что считает, что компания должна быть выведена с биржи, говорится в сегодняшнем заявлении.

Предложение в размере 54,20 доллара за акцию является «слишком низким» для акционеров или совета директоров, сказал в отчете Адам Крисафулли из Vital Knowledge, добавив, что акции компании достигли 70 долларов меньше, чем год назад.

Маск нанял Morgan Stanley в качестве консультанта по приобретению. Цена предложения также включает номер 420, широко признанный в качестве кодифицированной ссылки на марихуану. Она также выбрала 420 долларов в качестве цены акций для потенциального IPO Tesla в 2018 году, что привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Первоначальное примечание:

Маск делает враждебную ставку на 43 миллиарда долларов, чтобы сделать Twitter частным (2)

Больше подобных историй доступно на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.