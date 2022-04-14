Моника Ранжел, бывший кандидат Морена от SLP, была связана с судебным процессом и останется в тюрьме

Моника Ранхель, занимавшая пост главы министерства здравоохранения в Сан-Луис-Потоси, была связана с судебным процессом после ареста за ее вероятную причастность к различным преступлениям.

Надзорный судья в Образовании после слушания, которое закончилось около 23:00, решил связать его с судебным процессом, а также распорядился о неформальном предварительном заключении, чтобы Рейнджел остался в тюрьме.

В этой связи для завершения дополнительного расследования соответствующим органам был установлен срок до трех месяцев, и можно было определить правовой статус бывшего должностного лица.

Местная прокуратура уточнила, что бывший кандидат Морены в правительство штата преследуется за ее предполагаемое участие в таких преступлениях, как злоупотребление государственной службой, преступное сообщество и мошенничество на 22 миллиона песо.

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