Министры, конгрессмены и представители власти призывают к справедливости для маленького Дамари и требуют пожизненного заключения для «монстра Чиклайо»

До того, как похищение и изнасилование Дамариса, 3-летней девочки, которая была возмущена в Чиклайо, несколько властей проявили свое негодование и потребовали справедливости для малыша. Конгрессмены, министры и даже бывшие государственные чиновники подняли свой голос в социальных сетях. Ходатайство о наказании Хуана Антонио Энрикеса, ответственного за это злодеяние, является единодушным.

Первой выступила вице-президент Республики и глава министерства развития и социальной интеграции Дина Болуарте, которая выразила свою возмущение по поводу этого дела и потребовал, чтобы оно полностью перешло под действие закона против агрессора.

«Отсутствие безопасности и насилие на улицах унесли еще одну жертву: девушка была похищена и изнасилована в Чиклайо. Мы требуем, чтобы в полной мере соблюдался закон в отношении агрессора, который уже захвачен. Ребенок и ее семья нуждаются в нашей полной поддержке», - сказал Болуарте.

Министр по делам женщин и уязвимых групп населения Диана Милославянская была еще одной из тех, кто поднял свой голос в поддержку Дамариса. Он осудил преступление, совершенное против жертвы. «Мой громкий приговор за преступление против 3-летней девочки, подвергшейся сексуальному насилию. Я требую от наших властей и судебной системы самого сурового наказания насильника. Мы продолжим оказывать помощь пострадавшим и поддерживать их семью», - сказал он.

Депутат от Avanza País Патрисия Чиринос выразила свой гнев, отметив, что это дело не может остаться безнаказанным. «Мучительное исчезновение и достойное осуждения изнасилование 3-летней девочки не могут остаться безнаказанными. Кровавый агрессор должен быть привлечен к ответственности и осужден пожизненным заключением! Крайне важно, чтобы @MimpPeru, @FiscaliaPeru и @PoliciaPeru действовали усердно. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos», - сказал он.

Со своей стороны, Флор Пабло, парламентарий партии Морадо, возмутилась и выразила свое неприятие агрессора этого несовершеннолетнего. «#JUSTICIAPARADAMARIS Нет слов, которые могли бы показать отвращение, осуждение и возмущение по отношению к насильнику трехлетней девочки в Чиклайо. @FiscaliaPeru действовал быстро, но мы должны обеспечить, чтобы судебная власть выдала образцовые санкции. Они сообщают мне, что Женский центр неотложной помощи находится в контакте с семьей и поддерживает их. Я призываю средства массовой информации и граждан не делиться фотографиями или видео несовершеннолетних. Мы не можем допустить их разоблачения и повторной виктимизации. Я буду следить за тем, чтобы правосудие свершилось», - сказал он.

Марш Чиклаяно с требованием справедливости для Дамариса

Тем временем Келли Порталатино, конгрессмен от партии Peru-Libre, требует образцового наказания монстра из Чиклайо. «Боже мой! Пусть вся тяжесть закона ляжет на этого больного парня, который похитил и возмутил маленького 3-летнего Дамари в городе Чилькайо. Сейчас она госпитализирована в больницу Лас-Мерседес и была госпитализирована в операционную. #JUSTICIAPARADAMARIS», - сказал он.

Со своей стороны законодатель Народного действия Ильич Лопес подчеркивает, что разногласия в Конгрессе должны быть отложены, чтобы решить реальные проблемы.

«Политические разногласия должны быть отложены и начать решать реальные проблемы, такие как трагедия #Damaris в #Chiclayo. Я призываю своих коллег из @congresoperu принять законодательство в пользу большей защиты наших детей», - сказал он.

Также адвокат и бывший министр по делам женщин Росарио Сасиета выразила свою глубокую печаль и возмущение по этому делу. «Вы спрашиваете меня, почему моя душа разбита на тысячу кусочков? 3-летняя девочка, которая была возмущена в Чиклайо. Благодарен нашей АЭС, которая менее чем за 24 часа захватила несчастных. Госпитализированная девочка. Мы требуем скорости и максимальной санкции печально известного агрессора», - написал он.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Второй подготовительный следственный суд Хосе Леонардо Ортиса вынес постановление о девяти месячном предварительном заключении Хуана Антонио Энрикеса Гарсии, обвиняемого в изнасиловании и похищении трехлетней девочки.

Глава вышеупомянутого суда Мария Васкес Васкес распорядилась о принятии этой меры в ответ на запрос прокуратуры, в котором Хуан Антонио Энрикес обвинялся в вышеупомянутых преступлениях.

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