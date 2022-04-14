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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Лус Елена Гонсалес перенесла несколько последствий на своем теле из-за COVID-19

Актриса подтвердила, что принимала лекарства, чтобы контролировать кризисы тревоги, которые она прожила день ото дня

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

Мексиканская актриса Лус Елена Гонсалес стала одной из бесчисленных жертв вируса COVID-19, который, несомненно, привел к гибели многих людей в Мексике и во всем мире. Но не только это, но и последствия, которые возникают после этого заболевания.

Так было с вышеупомянутой актрисой, поскольку она сообщила для утренней программы Venga La Alegría о явных физических, гормональных и нервных изменениях, которые претерпел ее организм после заражения.

«Мои последствия были самыми сильными, они нервничали в центральной нервной системе, они вызывали у меня приступы тревоги и много гормонов, гормональный очень сильно ударил по мне, мой тестостерон сильно снизился, и мне потребовались месяцы, месяцы, много месяцев, почти год, чтобы его регулировать, и это сильно меня вызвало от усталости я сильно набрала вес», — подчеркнул артист.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)
La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Кроме того, он объяснил процесс, который он испытал, не имея уже упомянутого гормона, который, хотя он и пробовал все, изменения веса продолжали сохраняться: «Очевидно, что когда у вас нет тестостерона, у вас очень низкий уровень, ваша костная масса, мышечная масса и увеличение жировой массы и очевидно, гормональные проблемы, даже если вы питаетесь здоровой пищей и занимаетесь спортом, потому что не можете похудеть».

Точно так же Луз Елена отметила, что нервный срыв, который она вызвала различные конфликты в ее окружении, однако она всегда сообщала своей семье, как ей было плохо в то время: «Я сказала ей: «Это не с тобой, это серьезно, я плохо себя чувствую, так что не напрягай меня, на самом деле не сейчас». Есть вещи, которые вы не можете контролировать, когда у вас гормональное нездоровье, важно то, что я это знала, потому что мы уже знаем, как с этим справиться», - сказала она, максимально откровенно говоря своему мужу в эти трудные моменты.

Луз Елена призналась, что принимала различные лекарства, чтобы контролировать различные кризисы, которые она испытывала день ото дня, а также как ему назначают гормональное лечение, в котором он вводил тестостерон в свое тело в течение многих месяцев, пока он не смог регулировать свой уровень. Что помогло певице вернуться к нормальному весу.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)
La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

«Я принимала таблетки от беспокойства, да, врач дал мне таблетки, чтобы успокоить меня, и правда в том, что я также принимала гормональное лечение, то есть я получала тестостерон в течение нескольких месяцев, пока они не отрегулировали его, и я уже начала худеть, и я уже намного счастливее и спокойнее», - сказала Луз Елена в перед СМИ.

Следует напомнить, что в прошлом 2020 году Луз Елена осудила видео в своем официальном аккаунте в Instagram что человек, работавший на ее дому, заразил ее COVID-19.

«Одна из людей со службы заболела и не сказала, что ей плохо, через два дня мы заметили и, к сожалению, в те дни она заразила двух других людей из персонала дома, и они заразили меня и моих родственников», - сказала участница конкурса красоты.

Кроме того, он воспользовался случаем, чтобы рассказать о «безответственности» людей, которые не носят маски и не покидают свои дома уже больными.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.
La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

«Им все равно, они выходят и им наплевать, а папы разрешают это. Я понимаю, что есть много людей, которые были вылечены, и многие добиваются успеха, но многие другие не могут (...) Сотрудница пришла ко мне домой, принесла мне вирус со всем бессознательным состоянием в мире, но она также была заражена кем-то на улице, кому было все равно», - сказала она, попросив узнать, как люди подвергают других этому вирусу.

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