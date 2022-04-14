Лус Елена Гонсалес перенесла несколько последствий на своем теле из-за COVID-19

Мексиканская актриса Лус Елена Гонсалес стала одной из бесчисленных жертв вируса COVID-19, который, несомненно, привел к гибели многих людей в Мексике и во всем мире. Но не только это, но и последствия, которые возникают после этого заболевания.

Так было с вышеупомянутой актрисой, поскольку она сообщила для утренней программы Venga La Alegría о явных физических, гормональных и нервных изменениях, которые претерпел ее организм после заражения.

«Мои последствия были самыми сильными, они нервничали в центральной нервной системе, они вызывали у меня приступы тревоги и много гормонов, гормональный очень сильно ударил по мне, мой тестостерон сильно снизился, и мне потребовались месяцы, месяцы, много месяцев, почти год, чтобы его регулировать, и это сильно меня вызвало от усталости я сильно набрала вес», — подчеркнул артист.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Кроме того, он объяснил процесс, который он испытал, не имея уже упомянутого гормона, который, хотя он и пробовал все, изменения веса продолжали сохраняться: «Очевидно, что когда у вас нет тестостерона, у вас очень низкий уровень, ваша костная масса, мышечная масса и увеличение жировой массы и очевидно, гормональные проблемы, даже если вы питаетесь здоровой пищей и занимаетесь спортом, потому что не можете похудеть».

Точно так же Луз Елена отметила, что нервный срыв, который она вызвала различные конфликты в ее окружении, однако она всегда сообщала своей семье, как ей было плохо в то время: «Я сказала ей: «Это не с тобой, это серьезно, я плохо себя чувствую, так что не напрягай меня, на самом деле не сейчас». Есть вещи, которые вы не можете контролировать, когда у вас гормональное нездоровье, важно то, что я это знала, потому что мы уже знаем, как с этим справиться», - сказала она, максимально откровенно говоря своему мужу в эти трудные моменты.

Луз Елена призналась, что принимала различные лекарства, чтобы контролировать различные кризисы, которые она испытывала день ото дня, а также как ему назначают гормональное лечение, в котором он вводил тестостерон в свое тело в течение многих месяцев, пока он не смог регулировать свой уровень. Что помогло певице вернуться к нормальному весу.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

«Я принимала таблетки от беспокойства, да, врач дал мне таблетки, чтобы успокоить меня, и правда в том, что я также принимала гормональное лечение, то есть я получала тестостерон в течение нескольких месяцев, пока они не отрегулировали его, и я уже начала худеть, и я уже намного счастливее и спокойнее», - сказала Луз Елена в перед СМИ.

Следует напомнить, что в прошлом 2020 году Луз Елена осудила видео в своем официальном аккаунте в Instagram что человек, работавший на ее дому, заразил ее COVID-19.

«Одна из людей со службы заболела и не сказала, что ей плохо, через два дня мы заметили и, к сожалению, в те дни она заразила двух других людей из персонала дома, и они заразили меня и моих родственников», - сказала участница конкурса красоты.

Кроме того, он воспользовался случаем, чтобы рассказать о «безответственности» людей, которые не носят маски и не покидают свои дома уже больными.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

«Им все равно, они выходят и им наплевать, а папы разрешают это. Я понимаю, что есть много людей, которые были вылечены, и многие добиваются успеха, но многие другие не могут (...) Сотрудница пришла ко мне домой, принесла мне вирус со всем бессознательным состоянием в мире, но она также была заражена кем-то на улице, кому было все равно», - сказала она, попросив узнать, как люди подвергают других этому вирусу.

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