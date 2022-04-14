Лучана Фустер о Патрисио Пароди: «Я влюблена, взволнована и восхищена»

Несмотря на споры, возникшие в связи с детским душем сестры Патрисио Пароди, Лучана Фустер, кажется, преуменьшила это и дала понять, что переживает один из лучших моментов с реалити-мальчиком.

13 апреля влиятельная личность была в программе En Boca de Todos, чтобы принять участие в веселой последовательности вопросов и ответов, где она, не колеблясь, кричала о любви, которую она чувствует себя членом Esto является Guerra.

Все началось, когда водитель Рикардо Рондон спросил его: «Вы в восторге, взволнованы или влюблены (с Патрисио Пароди)?» , спросил ведущий, и через несколько секунд модель удивила всех.

« На данный момент я могу сказать, что это смесь трех (заколдованных, взволнованных и влюбленных). Я думаю, что у всего есть сцены, но очень приятно, когда все идет вместе», - сказала реалити-девушка.

Ее ответ был поставлен под сомнение Джино Песаресси, который сказал ей, что она, видимо, немного растеряна. Однако она, не колеблясь, смутила его и сказала, что единственное, кого смущает, это он, защищая свой роман с моделью.

Со своей стороны Тула Родригес отметила, что любовь — это очень красивое чувство. Давайте вспомним, что водитель всегда показывал, что ей нравится слушать чужие сентиментальные истории.

Следует отметить, что до сих пор ни один из них не обнародовал никаких официальных объявлений о своих отношениях, но они больше не боятся делиться фотографиями и видео в своих социальных сетях, где их все чаще видят влюбленными.

Лучана Фустер говорит, что она «влюблена, взволнована и в восторге» с Патрисио Пароди. ВИДЕО: Америка ТВ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ДЕТСКОМ ДУШЕ СЕСТРЫ ПАТРИСИО?

В прошлую субботу, 09 апреля, сестра Патрисио Пароди, Майо Пароди, отпраздновала детский душ своего малыша Айтаны с семьей и близкими друзьями. Флавия Лаос присутствовала в качестве гостя, как и Лучана Фустер, нынешняя партнерша реалити-мальчика. Однако член Esto es Guerra была примечательна своим отсутствием на фотографиях, которые ее невестка загрузила в свои социальные сети.

Через аккаунт близнецов в Instagram сестра Пароди «Пато» опубликовала основные моменты мероприятия, где ее видят позирующей рядом с украшением, разбивающей торт и открывающей пару подарков. Он также загрузил видеоотчет обо всем, что произошло в тот день, но одна деталь привлекла внимание пользователей.

Случается, что Лучана Фустер не фигурирует в этой публикации, хотя она загрузила в свои сети фотографии и видео, чтобы доказать, что она действительно посещала детский душ своей теперь невестки. Следует отметить, что он также не появился на групповой фотографии, где Майо сказал, что позировал «с людьми, которых я очень люблю», где появляется Флавия Лаос.

Однако спустя несколько часов, после дождя критики со стороны поклонников Лучианы, Майо Пароди даже опубликовал изображение, позируя с мальчиками реальности, и дал понять, что хочет загрузить эти фотографии раньше, но не мог из-за большого количества изображений, которые у него были. «Я хотел бы поделиться ими всеми, но они бесконечны», - написал он.

Учитывая это, поклонники пары поблагодарили Майо за разъяснение, что у него нет плохих отношений со своей невесткой. Однако другие пользователи сети утверждали, что этот пост был сделан с «обязательством», поскольку Лучана могла пострадать, не видя себя ни на одном изображении.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

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