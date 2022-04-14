Ким Чен Ын подарил роскошный дом самому известному ведущему новостей Северной Кореи

Ведущий государственных СМИ Ри Чун Хи стал одним из самых известных голосов Северной Кореи после громкого, громового и эмоционального объявления о главных событиях в стране за последние десятилетия, включая ядерные и ракетные испытания и смерть лидера.
Женщина-ведущая, которую за границей прозвали «розовой дамой» из-за своего традиционного и яркого наряда, стала темой северокорейских официальных СМИ в четверг после того, как лидер Ким Чен Ын подарил Ри роскошную резиденцию и попросил ее продолжать энергично служить голосом своих решений.
Эксперты говорят, что Ким пытается увеличить свою поддержку со стороны элиты Северной Кореи, поскольку страна сталкивается с трудностями пандемии и дипломатическим тупиком.
Северокорейский лидер объяснил Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК), что дом был подарен благодаря работе ведущего и вещателя партии за последние 50 лет. Ким также сказала, что ожидает, что Ри продолжит «как всегда, энергично работать в добром здравии, как и подобает представителю партии».
Ким узнал Ри в недавно построенном жилом районе с террасами на берегу реки, который открылся в среду в Пхеньяне. ЦТАК заявил, что дома в округе были подарены Ри и другим лицам, оказавшим выдающиеся заслуги государству.
В эту пятницу исполняется 110 лет со дня рождения покойного деда Кима и основателя государства Ким Ир Сена. Это самый важный государственный юбилей Северной Кореи, который с момента основания в 1948 году управляется тремя поколениями семьи Ким. В новом жилом районе до 1970-х годов находилась официальная резиденция Ким Ир Сена.
«Давая дома тем, кто был верен ему, Ким Чен Ын хотел бы еще больше укрепить свое внутреннее подразделение», - заявил Мун Сон Мук, аналитик Корейского национального исследовательского института стратегий, базирующегося в Сеуле. «Ри Чун Хи является ярким примером таких людей, поскольку она активно пропагандировала свои ядерные и ракетные испытания и служила для него своего рода оратором».
ЦТАК заявил, что Ким посетила дом Ри вместе с ней в среду и приняла меры предосторожности, чтобы не допустить, чтобы она страдала от каких-либо неудобств «во время подъема и спуска по лестнице».
Ри, которой около 79 лет, сказала, что чувствовала, что ее новый дом похож на отель и что все члены ее семьи «всю ночь не спали, плача от глубокой благодарности за доброжелательность партии», сообщает ЦТАК.
Ри присоединился к государственному телевидению в начале 1970-х годов, когда страной все еще управлял Ким Ир Сен, и постепенно стал лицом пропагандистских новостных передач страны.
Его тесные связи с Кимом были показаны во время военного парада в прошлом году, когда он увидел марш войск с поднятой террасы прямо рядом с Кимом, положил руку на плечо и через мгновение прошептал ему. На другом мероприятии она была первым человеком, который обменялся рукопожатием с Ким, прежде чем взять ее за руку и позировать для групповой фотографии.
Мун, аналитик, сказал, что Ри получает лечение на уровне членов кабинета министров дома, выглядит здоровым и, как ожидается, продолжит работать с ключевыми телевизионными рекламными роликами по крайней мере в течение следующих нескольких лет.
Страстный и эксфузивный стиль Ри иногда вызывал смех в других странах. В 2011 году тайваньская телевизионная станция извинилась за то, что один из ее читателей новостей подражал тону Ри, объявив о смерти отца Ким Чен Ира.
С тех пор как он унаследовал власть после смерти отца, 38-летний Ким Чен Ын правил Северной Кореей с абсолютной властью. Но он переживает одно из самых трудных времен для своего правительства после того, как пандемия коронавируса потрясла экономику, которая и без того находилась в отчаянном положении из-за бесхозяйственности и санкций, введенных Соединенными Штатами. Аналитики говорят, что недавние испытания ракет были предназначены для продвижения их оружия и оказания давления на Соединенные Штаты и их конкурентов с целью дипломатических уступок.
(с информацией от AP)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: