Ким Чен Ын подарил роскошный дом самому известному ведущему новостей Северной Кореи

Ведущий государственных СМИ Ри Чун Хи стал одним из самых известных голосов Северной Кореи после громкого, громового и эмоционального объявления о главных событиях в стране за последние десятилетия, включая ядерные и ракетные испытания и смерть лидера.

Женщина-ведущая, которую за границей прозвали «розовой дамой» из-за своего традиционного и яркого наряда, стала темой северокорейских официальных СМИ в четверг после того, как лидер Ким Чен Ын подарил Ри роскошную резиденцию и попросил ее продолжать энергично служить голосом своих решений.

Эксперты говорят, что Ким пытается увеличить свою поддержку со стороны элиты Северной Кореи, поскольку страна сталкивается с трудностями пандемии и дипломатическим тупиком.

Северокорейский лидер объяснил Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК), что дом был подарен благодаря работе ведущего и вещателя партии за последние 50 лет. Ким также сказала, что ожидает, что Ри продолжит «как всегда, энергично работать в добром здравии, как и подобает представителю партии».

Ким узнал Ри в недавно построенном жилом районе с террасами на берегу реки, который открылся в среду в Пхеньяне. ЦТАК заявил, что дома в округе были подарены Ри и другим лицам, оказавшим выдающиеся заслуги государству.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

В эту пятницу исполняется 110 лет со дня рождения покойного деда Кима и основателя государства Ким Ир Сена. Это самый важный государственный юбилей Северной Кореи, который с момента основания в 1948 году управляется тремя поколениями семьи Ким. В новом жилом районе до 1970-х годов находилась официальная резиденция Ким Ир Сена.

«Давая дома тем, кто был верен ему, Ким Чен Ын хотел бы еще больше укрепить свое внутреннее подразделение», - заявил Мун Сон Мук, аналитик Корейского национального исследовательского института стратегий, базирующегося в Сеуле. «Ри Чун Хи является ярким примером таких людей, поскольку она активно пропагандировала свои ядерные и ракетные испытания и служила для него своего рода оратором».

ЦТАК заявил, что Ким посетила дом Ри вместе с ней в среду и приняла меры предосторожности, чтобы не допустить, чтобы она страдала от каких-либо неудобств «во время подъема и спуска по лестнице».

Ри, которой около 79 лет, сказала, что чувствовала, что ее новый дом похож на отель и что все члены ее семьи «всю ночь не спали, плача от глубокой благодарности за доброжелательность партии», сообщает ЦТАК.

Ри присоединился к государственному телевидению в начале 1970-х годов, когда страной все еще управлял Ким Ир Сен, и постепенно стал лицом пропагандистских новостных передач страны.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

Его тесные связи с Кимом были показаны во время военного парада в прошлом году, когда он увидел марш войск с поднятой террасы прямо рядом с Кимом, положил руку на плечо и через мгновение прошептал ему. На другом мероприятии она была первым человеком, который обменялся рукопожатием с Ким, прежде чем взять ее за руку и позировать для групповой фотографии.

Мун, аналитик, сказал, что Ри получает лечение на уровне членов кабинета министров дома, выглядит здоровым и, как ожидается, продолжит работать с ключевыми телевизионными рекламными роликами по крайней мере в течение следующих нескольких лет.

Страстный и эксфузивный стиль Ри иногда вызывал смех в других странах. В 2011 году тайваньская телевизионная станция извинилась за то, что один из ее читателей новостей подражал тону Ри, объявив о смерти отца Ким Чен Ира.

С тех пор как он унаследовал власть после смерти отца, 38-летний Ким Чен Ын правил Северной Кореей с абсолютной властью. Но он переживает одно из самых трудных времен для своего правительства после того, как пандемия коронавируса потрясла экономику, которая и без того находилась в отчаянном положении из-за бесхозяйственности и санкций, введенных Соединенными Штатами. Аналитики говорят, что недавние испытания ракет были предназначены для продвижения их оружия и оказания давления на Соединенные Штаты и их конкурентов с целью дипломатических уступок.

(с информацией от AP)

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