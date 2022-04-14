Судебная власть: вандалы, напавшие на штаб-квартиру в центре Лимы, приговорены к более чем двум годам тюрьмы условно

Пятый постоянный подготовительный суд по расследованию преступлений на месте преступления при Высшем суде Лимы приговорен к более чем двум годам лишения свободы условно четырем обвиняемым за действия, совершенные в связи с недовольством судебных органов и Tiendas Tambo S.A.C. во время насильственная демонстрация 5 апреля в Центре извести.

Обвинительные приговоры были вынесены на двух отдельных слушаниях судьей Камеро Кальдероном Муньосом. Обвиняемые, задержанные на месте преступления, согласились с обвинениями и воспользовались концепцией досрочного прекращения судебного разбирательства.

В первом виртуальном заблаговременном решении от 7 апреля магистрат приговорил Луиджи Вильялобоса Санчеса и Кристофера Реа Гарсию к двум годам и 9 месяцам условного заключения и 2 годам и 6 месяцам условного заключения соответственно за преступление, связанное с отягчающими обстоятельствами при покушении на прием жалоба Высшего суда Лимы, расположенного на перекрестке проспектов Абанкай с Николасом де Пьеролой.

Он также ввел правила поведения для обоих осужденных, такие как неотсутствие или смена места жительства без предварительного разрешения суда, а также регистрация их деятельности каждые шесть месяцев в зоне регистрации биометрического контроля

Он также обязал каждого из них выплатить S/250 за гражданское возмещение в пользу потерпевшей стороны, которое они должны внести единовременно в последний рабочий день июня 2022 года.

С другой стороны, в виртуальном предварительном приговоре 8 апреля судья назначил Майкеру Зоррилье Рондону и Себастьяну Йовере Лопесу 2 года и 6 месяцев условного заключения и 2 года и 11 месяцев условного заключения соответственно за преступление кражи при отягчающих обстоятельствах по жалобе Tiendas Тамбо

В этом случае магистрат установил правила поведения для обоих осужденных, среди прочего, не совершать новых умышленных преступлений, не отсутствовать или менять место жительства без предварительного разрешения суда.

Кроме того, он зафиксировал каждому из них выплату S/500 в пользу потерпевшей стороны, которая будет отменена в рассрочку 8 мая.

ТАК ДЕЙСТВОВАЛ ВЕРХОВНЫЙ СУД ЛИМЫ

В ночь на 5 апреля председатель судебной власти Эльвия Барриос заявила, что вандалы пытались сжечь подвалы Высшего суда, где имеются дела различного характера. «Это группа, которая, кажется, является мишенью», - сказал он СМИ.

Благодаря видеороликам, размещенным в социальных сетях, стало известно, как он выглядит внутри разграбленной штаб-квартиры Высокого суда. На снимках видно, как были разрушены офисы на первом этаже бывшего Министерства образования. «Все компьютерное оборудование забрали», — говорит человек, который записывал клип.

Фотографии разграбленных офисов Высшего суда.

«Людям, которые вошли насильственно, удалось ворваться в офисы на первом этаже Высшего суда Лимы», - продолжает он в другом видео, в то время как на заднем плане проходит демонстрация, проходящая на улицах.

Фотографии разграбленных офисов Высшего суда.

В последнем клипе видно, как была разрушена тематическая область, перевернута мебель и разрушены аптечки. Они даже сообщают, что наркотики были взяты с места.

«Согласно снимкам, записанным сотрудниками судебных органов, злоумышленники забрали все, от лекарств до компьютеров», - пояснил Эрнесто Кабрал, который уточнил, что «на первом этаже здания Альсаморы Вальдес (пострадавшего от нападения) находится ODECMA Бюро устных жалоб (Управление) Децентрализованный контроль судебной власти)».

Фотографии разграбленных офисов Высшего суда.

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