Хосе Ревуэльтас: кто был мексиканским писателем, который дважды был заключен в тюрьму на Марианских островах

Когда президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) начал свою администрацию, он объявил о нескольких изменениях в некоторых частях Мексики, таких как Марианские острова, место, которое более 100 лет служило тюрьмой, но которое AMLO приказало стать центром для искусства, культуры и знаний об окружающей среде.

В середине 2021 года Лопес Обрадор поделился фотографиями о ходе строительства Центра экологического образования «Стены воды» Хосе Ревуэльтаса на островах Мариас, который откроется для публики через три месяца, сказал Лопес Обрадор.

Дело в том, что на островах Мариас находится одна из самых опасных и изолированных тюрем в Мексике. Он был открыт в центре Порфириато в 1905 году и закрыт в 2019 году. Известные личности, такие как писатель и политический активист Хосе Ревуэлтас, проходили в его камерах, и в общей сложности за время, когда она функционировала как тюрьма, в ней находилось около 45 000 заключенных.

Хосе Ревуэльтас был писателем и активистом, который дважды сидел в этой тюрьме. В этот четверг, 14 апреля, исполняется 46 лет со дня его смерти. Своей работой он выделялся как одна из самых важных фигур в художественном творчестве страны.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Он родился 20 ноября 1914 года в муниципалитете Сантьяго Папаскиаро в Дуранго. Однако, когда ему исполнилось шесть лет, его семья решила переехать в Мехико. Когда его отец умер, когда он был совсем маленьким Ревуэльтасом, он бросил школу и сам самоучка в Национальной библиотеке.

В 13 лет он вступил в организацию Socorro Rojo International, поэтому начал свою политическую деятельность в очень юном возрасте. Вскоре после вступления в Коммунистическую партию Мексики (PCM), в 1930 году, он был заключен в тюрьму за политическую пропаганду. Это был первый раз, когда он въехал на Марианские острова. В ноябре 1932 года это был его второй прием в эту тюрьму.

Его опыт в тюрьме взращивал его литературное творчество, сумев запечатлеть его впечатления о том, что заключенные страдают в заключении. Этот период соответствует роману «Водные стены», опубликованному в 1941 году.

Ревуэльтас был диссидентом мексиканской политической системы во всех ее аспектах, включая левые. Он основал ленинскую лигу Спартака и позже был исключен. «Можно сказать, что Хосе Ревуэльтас рассматривал марксизм не как веру, а как инструмент социального освобождения», — говорится в тексте Министерства культуры (Seculta), опубликованном в 2014 году.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

1943 год был напряженным в биографии писателя, так как его роман «Человеческий траур» был удостоен Национальной премии по литературе. В том же году он был исключен из ПКМ, когда он конфликтовал с руководством Дионисио Энсинаса, что стало результатом изгнания Эрнана Лаборде и Валентина Кампы.

Согласно электронной энциклопедии мексиканской философии, созданной Автономным столичным университетом (УАМ), после ухода из состава Коммунистической партии Мексики Ревуэльтас направил свои усилия на создание социалистической силы, которая объединила бы различные голоса такой политической мысли.

В этой миссии автор более тесно общался с Висенте Ломбардо Толедано. Согласно отрывку, процитированному учебным заведением, цель этой новой организации заключалась в том, чтобы помочь построить рабочую партию.

«Мой критерий заключался в следующем. НП (Народная партия) должна была родиться, и это было очень хорошо, как партия великих мелкобуржуазных масс, роль которой столь важна, а в Мексике решающая, в общей тактике и стратегиях пролетариата. Тогда марксисты будут иметь миссию в рамках НП функционировать как организованная фракция, которая будет представлять интересы рабочего класса, закладывая основы для того, чтобы в недалеком будущем могла быть создана подлинная марксистско-ленинская партия (через единство марксистской фракция с другими группами, даже самыми осведомленными боевиками ПКМ), которые имели бы своего сильнейшего союзника в партии городской мелкой буржуазии и крестьянских классов, в которые обязательно превратилась бы Народная партия, задумывали так, как я ее предопределил», - сказал известный писатель в своих мемуарах, опубликованных в томе II посмертной книги «Посмертные воспоминания».

В 1967 году он получил премию Ксавье Виллауррутия за свою литературную карьеру. Октавио Пас сказал о нем, что он «один из лучших писателей моего поколения и один из чистейших мужчин Мексики».

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