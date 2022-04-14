Если вы путешествуете в пустыню Татакоа, вам нужно будет заплатить этот сбор для входа

Мэр Вильявьехи Альваро Андрес Чарри объявил, что с прошлой субботы, 9 апреля, за въезд в пустыню Татакоа (Уила) уже взимается «потребительский налог», чтобы получить ресурсы для поддержания этой туристической достопримечательности Колумбии.

По словам Чарри, туристический налог будет взиматься с агентств и операторов, которые получают прибыль от туризма в пустыне, поэтому им придется платить муниципальной администрации 3000 песо за каждого человека, который въезжает в Татакоа.

Как сообщает мэрия Вильявьехи, как только агентства и туроператоры отменяют соответствующий сбор, турист получит ручку, с которой он сможет войти в обсерваторию, спа-центр и музей, а также в другие места.

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Ручки можно приобрести в Палеонтологическом музее Вильявьехи (южная сторона парка Рейнальдо Матиса Трухильо), туристическом офисе (продолжение до Палеонтологического музея) или в муниципальной обсерватории OATA (Вереда Куско).

В настоящее время, по данным газеты El Espectador, 54 поставщика услуг размещения с Национальным реестром активного туризма работают в муниципалитете Вильявьеха, 16 из которых расположены в пустыне Татакоа.

В связи с этим муниципальная мэрия запросила документ, «чтобы все люди, которые управляют группами туристов, посещающих наш муниципалитет, распространяли эту информацию, чтобы каждый из посетителей знал о платеже, который они должны сделать, приехали с соответствующим бюджетом и избегали неудобства из-за отсутствия информации и знаний о новых правилах и взимании этой надбавки».

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В рамках празднования Главной недели правительство Уилы объявило, что оно проведет широкий спектр культурных мероприятий для развития религиозного туризма в регионе. По данным администрации департамента, первое мероприятие состоится в этот Великий четверг в Соборе Непорочного Зачатия в Нейве, где около 100 артистов представят лирический гала-концерт в 8 часов вечера.

В Страстную пятницу опера проведет осмотр Ла-Хагуа в муниципалитете Гарсон с 6:30 вечера.

Правительство также сообщило, что в муниципалитетах Нейва, Гарсон и Сан-Агустин будут проводиться различные художественные выставки и концерты, с тем чтобы как Уиленсес, так и туристы могли насладиться культурным и религиозным туризмом территории опита.

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