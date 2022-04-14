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Россия

Если вы не голосовали за отмену мандата, это то, что говорится в законе, как отметил Пабло Гомес

Статья 38 Конституции, упомянутая Пабло Гомесом, устанавливает, что права или прерогативы граждан приостанавливаются по этим причинам

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

12 апреля Пабло Гомес, глава подразделения финансовой разведки (ПФР), рассказал INE о низком уровне участия, зафиксированном в День аннулирования мандата в воскресенье, 10 апреля, и обвинил его в не сообщив почти 93 миллионам избирателей о том, что голосование является обязательным, как указано в статье 36 Конституции Мексики, добавив, что отказ это представляет собой санкцию, предусмотренную в статье 38.

Право на всеобщее, свободное и тайное голосование является основополагающей гарантией для каждого мексиканца, и хотя в тексте Конституции указывается, что голосование также является обязанностью граждан Республики, голосование не является регулируется законом, имеет обязательный характер избирательного права и понимается как «гражданское обязательство».

Как в Великой хартии вольностей, так и в Общем законе об избирательных учреждениях и процедурах (Legipe) говорится о «долге», но это не является актом, требуемым мексиканцами, и не существует законодательно регламентированного наказания за непосещение опросы.

Для отмены мандата в избирательные списки вошли 92 823 216 граждан, из которых лишь 16 502 636 человек, или 17,7 процента, воспользовались своим правом голоса в ходе этого мероприятия. Таким образом, около 82% решили не ходить на избирательные участки.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)Mario Jasso

Согласно заявлениям бывшего законодателя Морены, около 76 миллионов мексиканцев не были допущены к выполнению своего обязательства по участию в аннулировании мандата, хотя он уточнил, что НИС осуществляла плохое раскрытие информации, в дополнение к установке только 57 000 коробок по всей страна.

Хотя в первом случае мнение избирателей было положительным для президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, результат не является обязательным, поскольку в соответствии с Законом об аннулировании мандата требовался процент участия в реестре не менее 40%, поэтому оппозиционные партии квалифицировались как провал этого мероприятия, которое, по их словам, было поддержано Мореной и федеральным кабинетом министров.

В статье 7 Закона говорится, что голосование на выборах представляет собой право и обязанность интегрировать органы избранного населением государства. Однако статья 447, касающаяся нарушений со стороны граждан, не рассматривает бездействие в голосовании как правонарушение или правонарушение, заслуживающее какой-либо санкции.

По закону, предоставление фальшивых документов или информации в Федеральный реестр избирателей или поощрение необоснованных жалоб является нарушением прав граждан, то есть то, что продвигается в отношении фактов, которые не подтверждаются никакими доказательствами или которые не могут обновить конкретные юридическое предположение о том, что жалоба или жалоба поддерживаются.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano)
(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano)Lalo Cano

- Пройти регистрацию в кадастре муниципалитета, указав имущество, которое имеет сам гражданин, отрасль, профессию или работу, в которой он остается; а также зарегистрироваться в Национальном реестре граждан.

- Быть частью резервного корпуса с точки зрения закона.

- голосовать на выборах, всенародных консультациях и процессах аннулирования мандата в сроки, установленные законом.

Статья 38 Общей конституции, упомянутая Пабло Гомесом, предусматривает, что права или прерогативы граждан приостанавливаются из-за несоблюдения их обязательств, но они должны быть определены судьей, и в любом случае способ восстановления этих прав должен быть создан.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro)
Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro)Francisco Guasco | EFE

- за невыполнение без уважительной причины любого из обязательств, предусмотренных статьей 36. Это приостановление продлится один год и будет применяться в дополнение к другим наказаниям, предусмотренным законом за то же деяние.

- за привлечение к уголовной ответственности за преступление, которое заслуживает телесного наказания, начиная с даты официального постановления о тюремном заключении.

- Во время исчезновения телесных наказаний.

- За бродяжничество или обычное пьянство, заявленное в условиях, которые запрещают законы.

- за то, что он скрывается от правосудия, с даты выдачи ордера на арест до истечения срока давности уголовного преследования.

- приговором, подлежащим исполнению, который предусматривает такое отстранение от исполнения в качестве наказания.

Еще в 2013 году тогдашний сенатор от Партии демократической революции (PRD) Лус Мария Беристейн предложил в верхней палате парламента, чтобы голосование не только считалось правом, но и стало обязательным для всех граждан, а его несоблюдение будет считаться нарушением, которое будет караться. с экономическим штрафом. Однако эта мера не увенчалась успехом и была отменена.

Таким образом, голосование в Мексике является правом, и, хотя оно признано «гражданским» обязательством, не существует положений, предусматривающих наказание мексиканцев, которые не участвуют в всенародных выборах путем голосования.

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