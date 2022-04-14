Если вы не голосовали за отмену мандата, это то, что говорится в законе, как отметил Пабло Гомес

12 апреля Пабло Гомес, глава подразделения финансовой разведки (ПФР), рассказал INE о низком уровне участия, зафиксированном в День аннулирования мандата в воскресенье, 10 апреля, и обвинил его в не сообщив почти 93 миллионам избирателей о том, что голосование является обязательным, как указано в статье 36 Конституции Мексики, добавив, что отказ это представляет собой санкцию, предусмотренную в статье 38.

Право на всеобщее, свободное и тайное голосование является основополагающей гарантией для каждого мексиканца, и хотя в тексте Конституции указывается, что голосование также является обязанностью граждан Республики, голосование не является регулируется законом, имеет обязательный характер избирательного права и понимается как «гражданское обязательство».

Как в Великой хартии вольностей, так и в Общем законе об избирательных учреждениях и процедурах (Legipe) говорится о «долге», но это не является актом, требуемым мексиканцами, и не существует законодательно регламентированного наказания за непосещение опросы.

Для отмены мандата в избирательные списки вошли 92 823 216 граждан, из которых лишь 16 502 636 человек, или 17,7 процента, воспользовались своим правом голоса в ходе этого мероприятия. Таким образом, около 82% решили не ходить на избирательные участки.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Согласно заявлениям бывшего законодателя Морены, около 76 миллионов мексиканцев не были допущены к выполнению своего обязательства по участию в аннулировании мандата, хотя он уточнил, что НИС осуществляла плохое раскрытие информации, в дополнение к установке только 57 000 коробок по всей страна.

Хотя в первом случае мнение избирателей было положительным для президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, результат не является обязательным, поскольку в соответствии с Законом об аннулировании мандата требовался процент участия в реестре не менее 40%, поэтому оппозиционные партии квалифицировались как провал этого мероприятия, которое, по их словам, было поддержано Мореной и федеральным кабинетом министров.

В статье 7 Закона говорится, что голосование на выборах представляет собой право и обязанность интегрировать органы избранного населением государства. Однако статья 447, касающаяся нарушений со стороны граждан, не рассматривает бездействие в голосовании как правонарушение или правонарушение, заслуживающее какой-либо санкции.

По закону, предоставление фальшивых документов или информации в Федеральный реестр избирателей или поощрение необоснованных жалоб является нарушением прав граждан, то есть то, что продвигается в отношении фактов, которые не подтверждаются никакими доказательствами или которые не могут обновить конкретные юридическое предположение о том, что жалоба или жалоба поддерживаются.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

- Пройти регистрацию в кадастре муниципалитета, указав имущество, которое имеет сам гражданин, отрасль, профессию или работу, в которой он остается; а также зарегистрироваться в Национальном реестре граждан.

- Быть частью резервного корпуса с точки зрения закона.

- голосовать на выборах, всенародных консультациях и процессах аннулирования мандата в сроки, установленные законом.

Статья 38 Общей конституции, упомянутая Пабло Гомесом, предусматривает, что права или прерогативы граждан приостанавливаются из-за несоблюдения их обязательств, но они должны быть определены судьей, и в любом случае способ восстановления этих прав должен быть создан.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

- за невыполнение без уважительной причины любого из обязательств, предусмотренных статьей 36. Это приостановление продлится один год и будет применяться в дополнение к другим наказаниям, предусмотренным законом за то же деяние.

- за привлечение к уголовной ответственности за преступление, которое заслуживает телесного наказания, начиная с даты официального постановления о тюремном заключении.

- Во время исчезновения телесных наказаний.

- За бродяжничество или обычное пьянство, заявленное в условиях, которые запрещают законы.

- за то, что он скрывается от правосудия, с даты выдачи ордера на арест до истечения срока давности уголовного преследования.

- приговором, подлежащим исполнению, который предусматривает такое отстранение от исполнения в качестве наказания.

Еще в 2013 году тогдашний сенатор от Партии демократической революции (PRD) Лус Мария Беристейн предложил в верхней палате парламента, чтобы голосование не только считалось правом, но и стало обязательным для всех граждан, а его несоблюдение будет считаться нарушением, которое будет караться. с экономическим штрафом. Однако эта мера не увенчалась успехом и была отменена.

Таким образом, голосование в Мексике является правом, и, хотя оно признано «гражданским» обязательством, не существует положений, предусматривающих наказание мексиканцев, которые не участвуют в всенародных выборах путем голосования.

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