Как легко найти церкви на Google Maps

Карты Google работают как отличная поисковая система, где вы можете просто ввести название того, что вы хотите найти, чтобы система включала список опций на карте. Таким образом, чтобы найти церкви, вам просто нужно зайти в Карты из браузера или мобильного телефона и ввести «церкви» в пространство с помощью увеличительного стекла, которое появляется в верхнем поле.

Это покажет ряд альтернатив с соответствующими местоположениями на карте. Подробный список с именем, адресом, маршрутом, как добраться и телефоном, также будет включен ниже. В то же время он предлагает возможность поделиться этой информацией с другими пользователями, что может быть полезно, если вы организуете групповое собрание.

Как и в случае с другими типами поиска, здесь можно сделать это, используя некоторые фильтры, доступные на платформе, такие как близость, открытые пространства при запросе информации и те сайты, которые лучше всего оцениваются пользователями. В разделе рейтинга вы сможете ознакомиться с мнением людей, которые оставили свои комментарии.

Введя каждый из перечисленных вариантов, можно просматривать фотографии, комментарии и оценки пользователей, как в случае других поисков, выполняемых в Картах. В некоторых случаях ссылка на веб-сайт также включена.

Se puede filtrar la búsqueda por cercanía y la calificación de usuarios

Это также может быть очень полезно для предварительного просмотра фасада церкви и области, где будет использоваться вид на улицу. Для этого вам нужно нажать на значок желтого человека, который виден в правом нижнем поле, и перетащить его в область, которую вы хотите просмотреть.

Desde el navegador se puede activar la opción Street View en Google Maps

дополненная реальность

Если вы путешествуете по окрестностям со своим мобильным телефоном, вы также можете использовать дополненную реальность. Это инструмент, который показывает, когда мобильный телефон взят и указывает на место, где находится пользователь. Таким образом, вы сможете увидеть стрелки, указывающие, куда повернуть, или указатели, указывающие, как далеко находится улица, на которую идет человек.

Чтобы активировать эту опцию, вам нужно войти в Google Maps со своего мобильного телефона, найти желаемое место назначения, которое в данном случае будет ближайшей церковью; затем нажмите вверху значок идущего человека, чтобы указать, что вы ищете инструкции, чтобы идти пешком. Затем вам нужно активировать «Просмотр в реальном времени» рядом с опцией «Пуск». Затем система откроет камеру, прочитает окружающую среду и даст соответствующие инструкции.

Идея заключается в том, что этот инструмент помогает пользователю лучше локализоваться в окружающей среде, но не рекомендуется использовать его во время ходьбы. Вот почему вы должны держать телефон там, где вы находитесь, смотреть в направлениях и, когда вы ориентируетесь, уберите телефон и двигайтесь дальше. Это функция, которая может очень помочь в ориентировании, особенно для тех, кто плохо знает, куда идти или по какому маршруту идти.

История местоположений

Puede ser útil ver las ruta visitadas en el último tiempo

Еще один очень полезный инструмент для посещения той же церкви, в которую вы ранее ходили, или любого другого близлежащего места, - это проверить историю местоположений в Картах. Если включено, будут отображаться местоположения, в которые пользователь путешествовал за последние несколько дней. Чтобы получить доступ к этой опции, нажмите на фотографию профиля в правом верхнем углу и выберите вариант с надписью «ваши маршруты».

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