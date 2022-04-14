«Запретный запад горизонта»: роботизированные животные и смертельная чума

Вышедшая в 2017 году постапокалитическая видеоигра «Horizon Zero Dawn» стала огромным хитом, который сумел взбудоражить критиков и поклонников. Пять лет спустя, после переноса первоначальной даты выхода, сиквел «Horizon Forbidden West» был наконец выпущен 18 февраля.

Как и в первой части, заголовок установлен в постапокалиптической версии Соединенных Штатов. Главным героем остается рыжий воин Элой, который в качестве лидера отряда отправляется на поиски источника смертельной чумы. Однако после событий первой части она обрела не только друзей, но и множество врагов.

Те пользователи, которые не знакомы с предыдущим названием, могут чувствовать себя немного потерянными в этом новом выпуске. Поскольку история взята непосредственно из «Horizon Zero Dawn», не помешает иметь немного предварительных знаний о прошлом сюжете.

Как могло быть иначе, в новом названии также есть бесчисленное количество новых персонажей, которым голливудские актеры снова озвучили.

И без того обширный мир игры, в котором игрок сможет свободно перемещаться по принципу открытого мира, еще шире, чем в первой части. Механика скалолазания была расширена, что означает, что мир также простирается вертикально. Здесь обитает множество враждебных роботов-животных, которые сталкиваются с племенами выживших.

Хотя не все нововведения сиквела были одобрены публикой, «Horizon Forbidden West» был хорошо принят критиками. Те пользователи, которым понравился его предшественник, также получат удовольствие от этого. И, наверное, никогда не поздно начать с первой части.

«Запретный запад горизонта» доступен исключительно для PlayStation 4 и 5. Предшественник предлагается для PlayStation 4 и ПК.

дпа