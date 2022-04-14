Хериберто Ласкано, «Эль Ласка»: преступный лидер, «царствовавший» из религии

Часть первая

Лидеры наркоторговли убеждены, что управлять могут только два человека: они и тот, кто «сверху». Не случайно они выбрали священнослужителя в качестве посредника в уголовных переговорах.

В последние годы католическая церковь решила совершить опасный крестовый поход: поставить мир в ад, даже если для этого нужно вести переговоры с преступниками. Они сидели с ними или по отдельности, пытаясь согласовать разные интересы.

Со временем наркоторговцы также начинают ощущать некоторые преимущества: они стирают и очищают свой образ наемных убийц с помощью миллионов пожертвований.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

Лидер Зета, демон, который верил мессии

Хериберто Ласкано, Ласка, Палач и/или Z-3 (Идальго, 1974-Коауила, 2012) имели тысяча и одно лицо: по одному на каждого, кто смотрел. Если его называли Z-3, у него было лицо убийцы. Если это был Хериберто Ласкано Ласкано, один из 277 000 жителей Пачуки (Идальго), то это был Робин Гуд.

В жизни этого преступника, лидера картеля Лос-Зетас, было много денег и много свинца. Достаточно серебра, чтобы основать одну из самых кровожадных преступных группировок в стране и привести к гибели тысяч невинных людей в их открытой войне с другими преступными организациями.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Хотя в карьере Ласкано больше кусков свинца, чем серебра, его образ был настолько мало запрещен, что на сегодняшний день он до сих пор почитается в городе Пачука, даже там большинство его благотворительных работ.

Heriberto Lazcano

В 2010 году Ласкано построил церковь Богоматери на озерах в районе Тезонтле. В этом святилище с большими окнами и оранжевыми стенами покоится мемориальная доска, посвящённая его благодетелю: «Центр евангелизации катехизиса Иоанна Павла II, подаренный Эриберто Ласкано Ласкано Ласкано Ласкано». Ниже, псалом 143 Библии: «Господи, услышьте мою молитву, ответьте на мои молитвы, ответьте мне, вы, верные и справедливые», - говорится в нем.

Каждый год на праздниках святых покровителей Церкви раздаются самые разыскиваемые корридо, популяризируемые группой Invasores de Nuevo León и посвященные Зетам, а также украшают цветы, возложенные в честь преступного лидера.

Heriberto Lazcano

К югу от Пачуки и в одном километре от церкви Богоматери озер Хериберто Ласкано построил роскошную гробницу, потому что, по словам его родственники, человек верил в вечный покой.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Те, кто посещает его в Пантеоне Эджидаль в Сан-Франциско, говорят, что это мавзолей, который выделяется среди других могил.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Через девять лет после смерти Ласки в штате Коауила (на севере Мексики) жители колонии Тезонтле говорят, что раны, нанесенные войной Лос-Зетас, продолжают кровоточить страну, но возможность их исцеления находится в католической церкви.

Panteón San Francisco

Хериберто Ласкано, известный в мире преступного мира как El Verdugo или Z-3 или, вступил в мексиканскую армию в возрасте 17 лет, но в 24 года, не потеряв сознание, он присоединился к наркоторговле в качестве спускового крючка для картеля Персидского залива, основанного Осиелем Карденасом Гильеном, который завербованные дезертировавшие военнослужащие мексиканских вооруженных сил сформировали свое вооруженное подразделение «Лос-Зетас» в конце 1990-х годов. В 2003 году после ареста Карденаса Гильена так называемый картель последнего письма получил независимость от картеля Персидского залива и начал войну против других конкурирующих преступных группировок и властей.

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