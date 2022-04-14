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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Хериберто Ласкано, «Эль Ласка»: преступный лидер, «царствовавший» из религии

Он был демоном, но его считали мессией. Хериберто Ласкано Ласкано, лидер Лос-Зетас, победил религиозных, чтобы заставить их поверить его образу благодетеля

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

Часть первая

Лидеры наркоторговли убеждены, что управлять могут только два человека: они и тот, кто «сверху». Не случайно они выбрали священнослужителя в качестве посредника в уголовных переговорах.

В последние годы католическая церковь решила совершить опасный крестовый поход: поставить мир в ад, даже если для этого нужно вести переговоры с преступниками. Они сидели с ними или по отдельности, пытаясь согласовать разные интересы.

Со временем наркоторговцы также начинают ощущать некоторые преимущества: они стирают и очищают свой образ наемных убийц с помощью миллионов пожертвований.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza
Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

Лидер Зета, демон, который верил мессии

Хериберто Ласкано, Ласка, Палач и/или Z-3 (Идальго, 1974-Коауила, 2012) имели тысяча и одно лицо: по одному на каждого, кто смотрел. Если его называли Z-3, у него было лицо убийцы. Если это был Хериберто Ласкано Ласкано, один из 277 000 жителей Пачуки (Идальго), то это был Робин Гуд.

В жизни этого преступника, лидера картеля Лос-Зетас, было много денег и много свинца. Достаточно серебра, чтобы основать одну из самых кровожадных преступных группировок в стране и привести к гибели тысяч невинных людей в их открытой войне с другими преступными организациями.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle
En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Хотя в карьере Ласкано больше кусков свинца, чем серебра, его образ был настолько мало запрещен, что на сегодняшний день он до сих пор почитается в городе Пачука, даже там большинство его благотворительных работ.

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

В 2010 году Ласкано построил церковь Богоматери на озерах в районе Тезонтле. В этом святилище с большими окнами и оранжевыми стенами покоится мемориальная доска, посвящённая его благодетелю: «Центр евангелизации катехизиса Иоанна Павла II, подаренный Эриберто Ласкано Ласкано Ласкано Ласкано». Ниже, псалом 143 Библии: «Господи, услышьте мою молитву, ответьте на мои молитвы, ответьте мне, вы, верные и справедливые», - говорится в нем.

Каждый год на праздниках святых покровителей Церкви раздаются самые разыскиваемые корридо, популяризируемые группой Invasores de Nuevo León и посвященные Зетам, а также украшают цветы, возложенные в честь преступного лидера.

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

К югу от Пачуки и в одном километре от церкви Богоматери озер Хериберто Ласкано построил роскошную гробницу, потому что, по словам его родственники, человек верил в вечный покой.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.
Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Те, кто посещает его в Пантеоне Эджидаль в Сан-Франциско, говорят, что это мавзолей, который выделяется среди других могил.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano
El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Через девять лет после смерти Ласки в штате Коауила (на севере Мексики) жители колонии Тезонтле говорят, что раны, нанесенные войной Лос-Зетас, продолжают кровоточить страну, но возможность их исцеления находится в католической церкви.

Panteón San Francisco
Panteón San Francisco

Хериберто Ласкано, известный в мире преступного мира как El Verdugo или Z-3 или, вступил в мексиканскую армию в возрасте 17 лет, но в 24 года, не потеряв сознание, он присоединился к наркоторговле в качестве спускового крючка для картеля Персидского залива, основанного Осиелем Карденасом Гильеном, который завербованные дезертировавшие военнослужащие мексиканских вооруженных сил сформировали свое вооруженное подразделение «Лос-Зетас» в конце 1990-х годов. В 2003 году после ареста Карденаса Гильена так называемый картель последнего письма получил независимость от картеля Персидского залива и начал войну против других конкурирующих преступных группировок и властей.

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