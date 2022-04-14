Густаво Петро уточняет, что не посылал брата поговорить с Иваном Морено

Похоже, что кандидату в президенты от Исторического пакта Густаво Петро не понравился политический ураган, который он вызвал, рассказав о визите своего брата Хуана Фернандо Петро к осужденному бывшему сенатору Ивану Морено Рохасу в тюрьме Ла-Пикота.

По крайней мере, об этом свидетельствуют твиты, опубликованные бывшим мэром Боготы сегодня днем. После волны оппортунистических комментариев от всех остальных кандидатов на пост президента лидер опросов вышел дать еще одно объяснение к визиту Хуана Фернандо Петро.

Во-первых, Петро заверил, что не посылал брата или кого-либо разговаривать с Иваном Морено от имени левой президентской кампании; он сказал, что это даже не приходило ему в голову.

«Это заключенные, которые попросили выступить перед Межцерковной комиссией за справедливость и мир», - сказал Петро, который также добавил в своих трелях, что его брат был связан с этой организацией в течение многих лет и недавно попал в аварию на работе.

Петро также сказал, что Иван Морено, который находится в тюрьме по делу о вербовке в Боготе, «является представителем по правам человека заключенных». Доказательством этого будет документ, который он приложил к твиту, в котором Морено подписал на этом бланке.

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

Кроме того, кандидат от левых сил подчеркнул, что заключенным не предлагалось сократить сроки наказания в обмен на голоса во время визита Межцерковной комиссии, которую представляет Хуан Фернандо Петро.

Из больницы, где Хуан Фернандо Петро лечится от несчастного случая на производстве, брат кандидата в президенты ответил на вопросы о своем спорном визите в тюремный центр, куда он отправился из-за интереса заключенных к изучению мирной политики и тюрем в Колумбия. Фактически, об этом интересе свидетельствует документ, которым поделился Twitter.

По данным Noticias Caracol, Хуан Фернандо Петро попал в тюремный центр вместе с Хуаном Данило Руэдой, координатором Межцерковной комиссии, и его пребывание в Ла-Пикота длилось около шести часов.

Кроме того, согласно записям о приеме, человеком, который санкционировал визит Петро, был бывший мэр Вильявисенсио Херман Чапарро, осужденный за убийство, а Данило Руэду официально принял бывший губернатор Сан-Андреса Рональд Хусни Халлер, осужденный за коррупцию.

Кроме того, хотя визиты друзей — как они были зафиксированы при поступлении — должны быть индивидуальными, прибытие Петро и Руэды обернулось встречей с дюжиной заключенных в параполитической палате этой тюрьмы.

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