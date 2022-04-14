Густаво Петро уточняет, что не посылал брата поговорить с Иваном Морено

Похоже, что кандидату в президенты от Исторического пакта Густаво Петро не понравился политический ураган, который он вызвал, рассказав о визите своего брата Хуана Фернандо Петро к осужденному бывшему сенатору Ивану Морено Рохасу в тюрьме Ла-Пикота.
По крайней мере, об этом свидетельствуют твиты, опубликованные бывшим мэром Боготы сегодня днем. После волны оппортунистических комментариев от всех остальных кандидатов на пост президента лидер опросов вышел дать еще одно объяснение к визиту Хуана Фернандо Петро.
Во-первых, Петро заверил, что не посылал брата или кого-либо разговаривать с Иваном Морено от имени левой президентской кампании; он сказал, что это даже не приходило ему в голову.
«Это заключенные, которые попросили выступить перед Межцерковной комиссией за справедливость и мир», - сказал Петро, который также добавил в своих трелях, что его брат был связан с этой организацией в течение многих лет и недавно попал в аварию на работе.
Петро также сказал, что Иван Морено, который находится в тюрьме по делу о вербовке в Боготе, «является представителем по правам человека заключенных». Доказательством этого будет документ, который он приложил к твиту, в котором Морено подписал на этом бланке.
Кроме того, кандидат от левых сил подчеркнул, что заключенным не предлагалось сократить сроки наказания в обмен на голоса во время визита Межцерковной комиссии, которую представляет Хуан Фернандо Петро.
Из больницы, где Хуан Фернандо Петро лечится от несчастного случая на производстве, брат кандидата в президенты ответил на вопросы о своем спорном визите в тюремный центр, куда он отправился из-за интереса заключенных к изучению мирной политики и тюрем в Колумбия. Фактически, об этом интересе свидетельствует документ, которым поделился Twitter.
По данным Noticias Caracol, Хуан Фернандо Петро попал в тюремный центр вместе с Хуаном Данило Руэдой, координатором Межцерковной комиссии, и его пребывание в Ла-Пикота длилось около шести часов.
Кроме того, согласно записям о приеме, человеком, который санкционировал визит Петро, был бывший мэр Вильявисенсио Херман Чапарро, осужденный за убийство, а Данило Руэду официально принял бывший губернатор Сан-Андреса Рональд Хусни Халлер, осужденный за коррупцию.
Кроме того, хотя визиты друзей — как они были зафиксированы при поступлении — должны быть индивидуальными, прибытие Петро и Руэды обернулось встречей с дюжиной заключенных в параполитической палате этой тюрьмы.
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