Германия захватила суперяхту, связанную с российским магнатом, близким к Путину

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

Власти Германии захватили суперъяхту в Гамбурге после того, как определили, что она принадлежит сестре россиянина Алишера Усманова, считающегося «одним из любимых олигархов Путина» и назначенного его возможным подставным лицом.

Федеральное управление уголовной полиции заявило в среду, что после «обширных расследований» и, несмотря на то, что «скрывается за границей», удалось установить, что владельцем является Гульбахор Исмаилова, сестра Усманова.

Суперяхта Dilbar находится под флагом Каймановых островов и зарегистрирована на имя компании на Мальте, двух банковских убежищах, где миллиардеры часто депонируют свои активы. Он был запущен в 2016 году и его заявленная стоимость составила более 648 миллионов долларов.

Полиция заявила, что власти Германии работали в Брюсселе над тем, чтобы санкции ЕС были применены к владельцу. Лодку больше нельзя продавать, арендовать или перемещать, добавил он.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

Соединенные Штаты и ЕС в прошлом месяце объявили об экономических санкциях против Усманова, металлургического магната, за его отношения с президентом России Владимиром Путиным, и в ответ на вторжение в Украину.

В начале марта Италия конфисковала у Усманова имущество стоимостью около 17 миллионов евро (18,5 миллиона долларов).

Усманов, которого Соединенные Штаты считают «подставным лицом» президента России Владимира Путина, три недели спустя заверил, что передал многие свои активы и имущество в Соединенном Королевстве в руки трастов, прежде чем быть санкционированным этой страной.

(Reuters) REUTERS

Представитель этого магната металлургической промышленности, чье лондонское состояние составляет около 18,4 миллиарда долларов, пояснил, что большая часть его имущества в Великобритании, включая роскошный особняк на северо-западе Лондона, «давно была передана безотзывным трастам». «С тех пор Усманов больше не был его владельцем (товарами), не мог управлять ими или вести переговоры об их продаже, но мог использовать их только в аренду. Он вышел на пенсию в качестве бенефициара и пожертвовал права бенефициаров своей семье», - сказал он.

(С информацией от AP и EFE)

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