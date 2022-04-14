Габриэль Сото рассказал новые подробности о своей юридической победе против Лоры Боццо

После Лоры Боззо, в своем последнем выступлении в СМИ благодаря конференции, которую она дала для своей новой программы Let it happen Laura! , чтобы представить подробную информацию об их судебном процессе в связи с моральным ущербом, причиненным Габриэлю Сото и Ирине Баевой, истерион, ставший жертвой клеветы, подтвердил, что этот процесс находится в стадии исполнения.

Именно во время последней трансляции утреннего шоу Televisa, Хой, актер, давший жизнь Педро Касересу в мелодраме «Ты помнишь меня», рассказал подробности о деле, которое якобы уже вынесено в пользу его жалобы на перуанского ведущего.

«Я думаю, что вы должны повышать свой голос в любых обстоятельствах, которые вам неудобны, как это было в моем случае в какой-то момент, в том числе с предметом моих требований, которые, я думаю, были нанесены очень сильные моральные потери, и когда это произойдет, вы должны бороться за справедливость», - подчеркнул сердцеед теленовеллы.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Позже его спросили о том, выплачивала ли бывшая ведущая Televisa и TV Azteca первоначальную выплату ей компенсации, поскольку с середины 2021 года судья вынес решение в пользу пары histrion: «Да, она все еще находится в исполнении», - подчеркнул историк из Мехико.

Исполнительный приговор выносится, когда судебное средство правовой защиты не допускается и может потребоваться случайное соблюдение или возбуждение исполнительного иска по вашему делу. Эти заявления мексиканского переводчика были реакцией на то, что сказал новый член Grupo Imagen.

«Все юридические вопросы должны обсуждаться с моими адвокатами», - утверждал 69-летний мексиканский и итальянский натурализованный судебный адвокат, который вернется на небольшой экран 18 апреля.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

Позже, во время выступления со СМИ 13 апреля, ведущая вспомнила, как возникла проблема с парой переводчиков, и пояснила, что именно во время ее пребывания в Univision у нее спросили мнение, которое было искажено.

«Эта тема Ирины и Габриэля Сото, я понимаю, что она была обжалована, потому что это мнение я сказал в программе Univision под названием La opina. Ирина собиралась прочитать лекцию о женщинах, они рассказали мне: «Как ты думаешь? '; Я сказал: «Это меня не представляет». Если я подам в суд на всех, кто говорит [обо мне], я стану миллионером», — заключил ведущий, увековечивший фразу «Пропусти несчастника».

Оба актера подали в суд на Боццо в октябре 2020 года за клевету, домогательства и угрозы после публичных заявлений мисс Лоры о паре, в которых она утверждала, что Габриэль оказался со своей тогдашней женой Джеральдин Базан из-за измены с Баевой.

Ранее ходили слухи, что последствия, с которыми могла столкнуться Лаура Боццо, варьировались от потери своего законного имени по просьбе истца, в дополнение к выплате Сото и Ирине компенсации после проигрыша иска о моральном ущербе, который обеспечил утреннее шоу Sale el Sol, которое, возможно, имело составил чуть более 13 миллионов песо.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Судебный процесс длился всего один год, и 20 октября 2021 года судья определил, что доказательств, представленных актерами, достаточно для возбуждения против них дела. Согласно решению Высшего суда Мехико (TSJCDMX), Лаура Боццо должна возместить паре моральный ущерб.

Адвокат обоих актеров Густаво Эррера сказал, что денежная сумма все равно будет зависеть от процесса, который определяет их доход, контрактов с телевизионными станциями или бренды. На данный момент неизвестно, какую договоренность перуанская ведущая достигла с сетью, которую недавно наняла, наняла ее.

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