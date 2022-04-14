Facebook: история о «мертвой или живой курице» участвовала в конкурсе по английскому языку и стала вирусной

Курица живая или мертвая? История Педро Кастильо.

Когда Педро Кастильо баллотировался на пост президента Республики, одна из его публичных презентаций стала довольно хорошо известна благодаря истории, которую он рассказал. Это была история о мальчике, который несет курицу и пытается обмануть своего учителя.

Однако из-за того, как это сказал Кастильо, это звучало довольно запутанно: «Однажды, однажды днем он нес ребенка, курицу на спине и курицу, учитель не знал, что он несет, и хотел спросить учителя, и он сказал: «Я хотел заставить их упасть и спросить его, жив он или мертв. .»

«Если бы он был мертв, он бы научил его курице живым, но если бы он был жив, извините, если бы он был мертв, мальчик, учитель сдается, ребенок доставил его живым, но если бы он сказал ему, что он жив, он бы скрутил курицу шею и показал ему мертвую курицу», - сказал ему президент в запутанной истории.

На самом деле речь шла об истории, которая возникла в Греции:

Однажды подросток, разговаривая с другом, сказал:

- Думаю, я знаю, как обмануть этого мудреца. Я возьму ему птицу, которую подержу в руке, и спрошу его, жив он или мертв. Если он скажет, что жив, я сожму его, и как только он умрет, я позволю ему упасть на землю; если он скажет, что он мертв, я открою руку и позволю ему летать.

Молодой человек подошел к мудрецу и задал ему вопрос:

- Сейдж, птица в моей руке жива или мертва?

Мудрец посмотрел на юношу и сказал:

- Мальчик, ответ в ваших руках.

Правда в том, что эта история стала довольно вирусной. Вот почему использование этой истории в конкурсе по английскому языку привлекло внимание. Бывает, что институт IPCNA запустил конкурс через Facebook, в котором он предложил своим подписчикам написать бесплатную тематическую историю, которая содержит от 250 до 300 слов и написана на английском языке. Они назвали его Writing Challenge, и это вызвало довольно много взаимодействия в их социальных сетях.

Самое смешное, что пользователи отнеслись к конкурсу с юмором. Многим было предложено перевести известные истории на испанский язык. Одному из них было предложено перевести историю Кастильо:

«Однажды днем ребенок нес курицу на спине, цыпленок учитель не знал, что он несет, и он хотел спросить учителя и сказал ему, что хочет заставить его поверить, и сказал ему, что спросил его, жив он или мертв. Если бы он был мертв, он бы показал ему курицу живой, но если бы он был жив, извините, если бы он был мертв, если бы учитель сказал ему, что ребенок мертв, учитель дал ему... ребенок дал ему живым, но если он сказал ему, что он мертв, мальчик жив. Он скрутил шею курицы, которую он показал ему мертвого курица, он не знал, что делать. Ни он, ни ребенок не были с этой ловушкой, чтобы сделать учителя, и ребенок спрашивает учителя, говорит учитель-учитель, скажите мне, что курица, которая у меня в руках, живая или мертвая», - комментирует. Эль comentario logró различных лайков, перо фуе а траве де WhatsApp и вирализарсе.