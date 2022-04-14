El Dane показал, что политическая неопределенность усиливает пессимизм среди предпринимателей

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

До избрания нового президента стране осталось чуть больше месяца. По словам Дэна, в условиях неопределенности в отношении возможного победителя выборов среди бизнесменов усилился пессимизм. К марту этого года, подчеркивает предприятие, показатель доверия бизнесменов упал до 62,7 пункта по сравнению с предыдущим годом, то есть упал на 0,4 пункта.

«Это исследование предоставляет обновленные показатели: a. Состояние операций; b. Каналы, влияющие на операции и занятый персонал; c. Внедренные механизмы корректировки; d. Ожидания в отношении эффективности экономики; и e. Восприятие политики поддержки и льгот, принятых компанией», - пояснил Дэйн. об анализе, который он сдавал за последние несколько часов.

Хуан Даниэль Овьедо, директор Dane, сказал, что на самом деле это политический ландшафт, из-за которого бизнесмены сомневаются в своих финансовых перспективах. «Мы видим, что макроэкономический контекст с точки зрения инфляции в сочетании с политическим циклом и неопределенностью избирательного процесса являются наиболее заметными факторами в условиях снижения доверия бизнеса», - сказал Овьедо.

Результаты этого исследования Dane показывают, что 97,2% компаний в сфере торговли, производства, услуг и строительства также сообщили о нормальной работе в феврале 2022 года, учитывая, что их стоимость точно такая же, как и в предыдущем месяце. Торговля (98,4%) зафиксировала самый высокий процент компаний с нормальными операциями, в то время как, с другой стороны, самый низкий показатель был зафиксирован в строительном секторе (84,3%). С другой стороны, 11,6% всех компаний сообщили о проблемах с поставками вводимых ресурсов в феврале месяце.

Dane Dane

По словам Дэнела, 73,2% компаний сообщили, что из-за проблем с доступностью им пришлось прервать поток вводимых ресурсов. С той же проблемой столкнулись 78,3% компаний отрасли. Кроме того, 71,2% компаний заверили, что произошло увеличение затрат, в строительном секторе, в частности, этот процент вырос до 87,4%.

По данным Fenalco, с другой стороны, ожидания 46% предпринимателей, опрошенных в ее опросе, считают, что в течение года показатели их бизнеса будут продолжать улучшаться. 37% предпринимателей заверили, что их продажи были аналогичны продажам в марте 2021 года. Продажи упали в этом году на 19%. В то время как 46% предпринимателей перспективы и будущее их компаний являются положительными, для 12% будущее не имеет никаких признаков позитивного.

«Общий рост цен за последние несколько месяцев заставил трейдеров перестроить свои операции и стараться не перекладывать весь перерасход на потребителя, что говорит о том, что, хотя март имеет хороший баланс, пик инфляции может изменить картину в ближайшие несколько месяцев», сказал Хайме Альберто Кабаль, президент Fenalco.

«К сожалению, инфляция приводит к тому, что в тележках супермаркетов остается много продуктов в коробках, которые покупатели не могут взять, потому что их бюджет не позволяет им», - добавила Национальная федерация торговцев (Феналко) в результатах, опубликованных в журнале Bitácora Económica.

Брюс Мак Мастер, президент Andi, отметил, что в такие времена, как сегодня, необходимо «поддерживать продуктивность компаний для укрепления и защиты занятости. Мы должны продолжать прилагать усилия для создания благоприятной среды, позволяющей компаниям активировать все цепочки создания стоимости».

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