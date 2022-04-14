Пасха: хитрость, чтобы изменить значок WhatsApp на фиолетовый крестик

Тысячи пользователей WhatsApp, особенно с мобильными телефонами Android, были удивлены, узнав, что У приложений для обмена мгновенными сообщениями есть много секретов, которые становятся вирусными в социальных сетях, поскольку они позволяют настраивать свой смартфон каждый месяц.

Например, теперь стала известна хитрость, заключающаяся в замене классического зеленого логотипа WhatsApp на символ с фиолетовым крестиком. Далее Infobae подробно объясняет, как это сделать.

Вот как вы можете изменить значок WhatsApp на крестик на Пасху

Прежде чем мы начнем упоминать шаг за шагом, вам необходимо загрузить изображение, в котором будет использоваться новый значок WhatsApp.

Вы можете выполнить поиск «Эмоджи латинского креста» в Google Chrome или Safari и выбрать тот, который вам больше всего нравится. Следует помнить, что для того, чтобы этот трюк выглядел лучше визуально, он должен иметь прозрачный фон; то есть в формате PNG.

PicsArt. (foto: YouTube)

Если вы не можете найти эмодзи с прозрачным фоном или эмодзи, загруженные в других форматах, таких как JPG или GIF, вам не о чем беспокоиться. Существует приложение под названием PicsArt, которое позволяет стирать фон любого изображения совершенно бесплатно и очень легко сделать. Теперь шаг за шагом:

1. Первым делом нужно войти в Google Play.

2. Далее вам следует найти приложение под названием Nova Launcher. Вы можете установить его прямо по этой ссылке.

3. Затем откройте приложение и настройте стиль отображения вашей мобильной программы запуска.

4. Когда вы закончите, вы должны нажать значок WhatsApp в течение двух секунд.

5. Появится окно, в котором можно изменить название и логотип.

6. Нажмите на значок WhatsApp, затем «Приложения», затем «Фотографии», и теперь вам нужно выбрать фотографию крестика.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. Вот и все. Теперь нужно сохранить только изменения, и вы увидите, что традиционный значок WhatsApp будет заменен. Вместо этого он будет иметь значок сердца, розовый или красный.

Если вы не закончите убеждать внешний вид смартфона, вам просто нужно удалить Nova Launcher, и все вернется в норму.

И последнее, но не менее важное: Nova Launcher позволяет не просто изменить значок сохраненных изображений. Вы также можете изменить имя приложения.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

Гомер Симпсон может сообщить вам, когда появится новое сообщение в WhatsApp, вот шаги

Сначала вам нужно скачать аудио Гомера Симпсона в формате MP3. Чтобы найти аудио на YouTube, вам нужно перейти по этой ссылке. Следует отметить, что ссылка является одной из многих аудиозаписей, которые Гомер может найти на платформе.

Вы даже можете использовать голос Барта Симпсона.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

Точно так же, чтобы загрузить его на свой смартфон, вы можете использовать различные страницы, на которых загружается музыка с этого портала, вам просто нужно вставить ссылку и выбрать формат.

Кроме того, рекомендуется использовать такие приложения, как SnapTube, который доступен в Play Store, виртуальном магазине, который присутствует на всех Android.

Теперь пришло время установить звук Гомера в качестве мелодии сообщения WhatsApp

1. После загрузки аудио Гомера Симпсона перейдите в WhatsApp и нажмите на значок с тремя точками, расположенный в правом верхнем углу.

2. Выберите параметр «Настройки», а затем «Уведомления».

3. Введите параметр «Тон уведомления», и по умолчанию появится мелодия звонка.

4. Пройдите до конца, и вы сможете найти опцию Добавить рингтон.

5. Воспроизведите его и найдите аудиозапись Гомера Симпсона в формате MP3, загруженную с YouTube, и все.

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