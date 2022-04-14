Пасха: предотвратите ограбление вашего дома во время поездки

Согласно последнему бюллетеню окружного секретариата по безопасности, сосуществованию и правосудию Боготы, количество краж домов сократилось в первые месяцы года. По сравнению с тем же периодом 2021 года это преступление сократилось на 36,7%, в то время как в 2022 году оно имело тенденцию к снижению на 43,8%.

Однако следует иметь в виду, что Страстная неделя — это первый длительный перерыв в году, который тысячи людей используют для отдыха или паломничества. Тогда ваши дома будут пусты, и некоторые недобросовестные люди воспользуются возможностью войти и забрать ваши ценности, что увеличит количество, и вы вернетесь с отдыха, чтобы столкнуться с головной болью.

Чтобы этого не случилось с вами, стоит следовать некоторым рекомендациям, чтобы ваш дом не попал в руки владельцев квартир, которые, возможно, ждут, когда вы загрузите свои первые фотографии на пляже, чтобы принять меры.

Самый очевидный совет — перед поездкой убедиться, что двери и окна надежно закрыты. Это также включает проверку того, что петли находятся в хорошем состоянии, без ржавчины и износа. Если вы установили штанги, убедитесь, что они остаются жесткими при умеренном давлении, таком как толчок или удар. Не забудьте балконную дверь или окно; снаружи не должно быть возможности открываться. Выньте ключ из замка перед тем, как уйти; эта ошибка встречается чаще, чем вы думаете.

Еще одна рекомендация — порекомендовать ваш дом доверенному члену семьи, другу или соседу: попросите его время от времени ходить по вашему дому, чтобы убедиться, что ничего странного не происходит. Если вы доверяете начальнику своего здания, вы также можете попросить о такой же услуге. Другой хороший вариант — поговорить с полицией в вашем квадранте.

Хорошей идеей будет оставить свои ценные вещи, такие как ювелирные изделия, компьютеры или консоли, вне поля зрения окон или балконов. Используйте шторы и храните эти предметы в шкафах, ящиках или под матрасом. Если у вас есть доступ к сейфу, воспользуйтесь им.

Следует иметь в виду, что планируются некоторые кражи дома: преступник получает информацию о том, что вас не будет дома, и будет ждать момента, чтобы действовать. Проверьте внешние края дверей и окон на наличие следов, которые могут быть оставлены владельцами квартир, чтобы отметить дома, идеально подходящие для кражи. Сфотографируйте, удалите их и сообщите властям.

Технологии также могут быть вашим союзником или врагом, когда дело доходит до защиты ваших вещей и имущества вашей семьи. Некоторые цифровые помощники, такие как Alexa или Google Home, позволяют запрограммировать домашние светильники, телевизоры и динамики на включение в определенное время, создавая впечатление снаружи, что в доме есть люди. Даже если у вас нет этих помощников, вы можете настроить телевизор или звуковое оборудование вручную с помощью опции «таймер».

С другой стороны, не все люди, которые подписаны на вас в социальных сетях, имеют благие намерения. Подумайте о том, чтобы не предупреждать преступников с помощью сообщений, в которых сообщается, когда и куда вы отправитесь в путешествие. Эта фотография на пляже может подождать, когда вы и ваши близкие вернутся домой.

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