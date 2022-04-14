Пасха в Уарасе: типичные блюда, которые нельзя пропустить в этом городе

Уарас — бесспорное место рождения самых красивых пейзажей Перу. Он имеет большую протяженность Анд, чудо, создавшее несколько уникальных ландшафтов, о которых должен знать каждый перуанец.

Однако это не единственное, поскольку Уарас, столица Анкаша, является домом для необыкновенной гастрономии, которую вы должны знать и попробовать. И почему бы не воспользоваться праздником Пасхи, чтобы отправиться в глубь страны.

Вот почему ниже мы покажем вам, какие тушеные блюда стоит попробовать во время пребывания в также известной «перуанской Швейцарии».

Мясо морской свинки является одним из самых полезных и высокопитательных веществ. Его употребление распространено в Андском регионе Перу, а также является основным ингредиентом многих рецептов. Поэтому, если вы путешествуете в Уарас, вы, несомненно, должны попробовать Picante de Cuy, так как вы найдете его в нескольких ресторанах.

Это блюдо было создано задолго до прихода испанцев и называлось Хака Пичу. Говорят, что в древние времена все рагу с морской свинкой подавали в особое время и дни.

В нем много питательных веществ, и лучше всего то, что это мясо с очень низким содержанием жира. Его основными ингредиентами являются бульон из морских свинок и добычи, жареный и молотый арахис, пропаренный черный картофель, мука для гарнира и некоторые другие овощи.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Пекан Кальдо:

Употребление этого блюда производится и едят утром. По словам разных жителей, употребление этого бульона наполняет их энергией и жизненной силой, чтобы начать повседневную работу. Его приготовление основано на голове ягненка и кукурузе . Он также известен как «воскресить мертвых» или «воскресить мертвых».

3. Севиче из пизды:

Севиче - одно из самых знаковых блюд Перу, на самом деле оно родилось в стране инков, которая, помимо обширного горного региона, также имеет большую прибрежную зону.

В этом случае рыба обменивается на киску, которая также известна как таури. Это боб, который производится в Андском районе страны. По словам Сары Абу Саббах , его белковая ценность довольно высока, это отличный источник кальция и идеальная пища для борьбы со стрессом .

Как она готовится? Все просто, представьте, что вы готовите традиционный севиче и заменяете рыбу тарви. Вы можете съесть его как основное блюдо или как салат.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Лунка Кашки:

Базовое, популярное и классическое блюдо Huaraz. Говорят, что в древние времена, когда люди посещали такой призыв, как собрание или какое-то важное событие, они получали это рагу в виде благодарности. Его потребление стало очень популярным и стало одним из любимых блюд в высокогорных районах Перу.

Это скользкий пшеничный суп, в состав которого входит мясо, которое может быть курицей, бараниной, говядиной и овощами. Внутри также есть картофель Юнгай, оливковое масло и китайский лук .

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Анкашина Патаска:

Патаска — традиционное блюдо. Говорят, что первые патаски были изготовлены в 17 веке, когда они были созданы для того, чтобы противостоять холоду, испытываемому жителями некоторых районов Перу. Однако со временем его перестали употреблять ежедневно, однако Уарас является одной из провинций, которая до сих пор употребляет это блюдо в повседневной жизни.

Пищевая ценность картофеля Анкашина высока, на самом деле считается, что в одной порции вы можете получить около 300 калорий и 26,24 грамма углеводов. Но помните, что пищевая ценность будет зависеть от количества добавленных в него ингредиентов.

6. Пучеро:

Рагу — любимое блюдо анкашино. Он состоит из бульона, который содержит мясо, овощи и разнообразные специи, которые вместе образуют уникальный вкус. Решение для зимы? Конечно, горшок.

Puchero. (Foto: Captura)

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