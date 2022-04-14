Пасха в Чинче: типичные блюда и десерты, которыми стоит насладиться в это время

Всегда есть возможность насладиться перуанской кухней, особенно в такие праздники, как Пасхальная неделя. Это дни, когда перуанцы и туристы ищут лучшие типичные блюда, чтобы насладиться вкусом национальной кухни. И Чинча представляет собой отличное место для этой цели.

Таким образом, идеально использовать праздничные дни (четверг и пятница), чтобы отправиться в это место с семьей или друзьями. А поскольку еда является неотъемлемой частью знакомства с местом, вот что мы можем найти в Чинче. Узнайте об этом в следующей заметке.

КУХНЯ В ЧИНЧЕ

В кухне Чинчаны есть карапулькра в качестве знаменосца с восхитительным супом. Более того, при подаче вместе блюдо называется «пятно от груди». Также следует отметить сухую козу и кролика, чупе и себиче из мидий, фарш из индейки, тыквенный локро, тамалес, антикучо и кукурузный хумитас.

С другой стороны, в десертах фаворитами являются желе из мушмулы, толченая айва, сладкий зеленый инжир и слива, сцеженные бобы и пикароны.

Карапулькра кон мыло сека

Это типичная еда перуанского побережья, блюдо, которое готовят из свинины, курицы или того и другого, петрушки и всегда вкусного перца чили, который можно есть дома. Однако, поскольку вы собираетесь в путешествие по городу, ищите «точку», где вам обязательно понравится эта еда. Я помню совет Луиса Куто Гуадалупе попробовать это блюдо, и что может быть лучше, чем знать часть Перу.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Секо де кабрито

Секо — одно из самых представительных блюд северного Перу с некоторыми вариациями в разных регионах, где основным ингредиентом является нежное мясо малыша и подается с фасолью, заправленной луком и чесноком. Однако он также присутствует в Чинче. Его в основном употребляют во время популярных и семейных праздников, и Пасха не является исключением.

Seco de cabrito

Севиче де Мехильонес

Это все еще летний сезон, и что может быть лучше, чтобы поехать в Чинчу и попробовать севиче из мидий. Он содержит красный лук, сок, листья кориандра, перец и этот моллюск. Все, что нужно для семейного отдыха.

Cebiche de mejillones

Пикадильо де паво

Он содержит рис, картофель и овощи, которые сопровождают фарш из индейки. Это отличается от того, что вы обычно едите на Рождество. Помните, что это блюдо известно в Чинче.

Picadillo de pavo

Халея де Нисперо

Также известен как джем из мушмулы. Идеально использовать этот фрукт в сезон. Мушмула — это фрукт с высоким содержанием пектина, который является натуральным волокном, который позволяет варенью загустеть после остывания. Кроме того, он содержит витамины, минералы и дубильные вещества, что делает его очень питательным и полноценным продуктом питания.

Jalea de níspero

Стучать айвы

Конфеты из айвы, пост, который можно попробовать после вкусного обеда в Чинче. Несмотря на то, что он берет свое начало в Греции, откуда он распространился в таких странах, как Испания и Португалия, этот рецепт, который восхищает и покоряет вкус, спасается и сохраняется в «Долине радости». Попробуйте его в поездке.

Machacado de membrillo

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