Пасха 2022 года: какие пляжи самые любимые мексиканцы

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

Наступил один из самых ожидаемых моментов для мексиканских граждан, поскольку пасхальные каникулы исторически считались одной из дат величайшего побега в туристические направления, чтобы ненадолго отвлечься от повседневной рутины.

По этой причине заполняемость отелей в эти выходные будет хорошей, особенно из-за прибытия в одну из низких точек пандемии COVID-19 в Мексике, поэтому, по оценкам Конфедерации национальных палат Торговля, сервис и туризм (Concanaco Servytur).

Что касается основных моментов, на которые может быть направлена часть этого разлива миллионеров, были объявлены основные пляжи, которые мексиканцы посетят во время Пасхи 2022 года, а Акапулько и Канкун являются основными стандартами Республики в отношении пляжей.

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Согласно отчету, представленному Forbes Mexico, пляжами с наибольшим спросом на бронирование через хостинговую платформу Airbnb были Акапулько, Уатулько, Канкун, Энсенада, Ла-Пас, Лос-Кабос, Масатлан, Нуэво-Вальярта, Пуэрто-Вальярта и Тулум.

Директор по коммуникациям компании по размещению Карлос Оливос отметил, что в настоящее время граждане уже чувствуют уверенность в путешествии на самолете в результате снижения числа случаев пандемии COVID-19, в отличие от предыдущего года, в котором путешествуют с использованием автомобилей преобладали.

Что касается самых популярных мест, то Канкун примет большинство туристов из Мехико, Монтерея и Гвадалахары, а Акапулько примет большинство туристов из Мехико, Пуэблы и Толуки.

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

Что касается заполняемости отелей в стране, то наибольший процент пляжей на этот пасхальный праздник - это Веракрус и Ривьера Майя, где их более 90%; в то время как Акапулько, Масатлан и Южная Нижняя Калифорния имеют примерно 80% заполняемости.

С другой стороны, PriceTravel Holding подтвердил, что наиболее востребованными и бронируемыми направлениями были Акапулько и Канкун, но они также добавили Икстапу, Масатлан и Пуэрто-Вальярта, поэтому в апреле ожидается большая конгломерация в вышеупомянутых направлениях.

По данным Concanaco, средняя заполняемость отелей превысит 75 процентов в основных туристических направлениях, причем более 10 миллионов внутренних туристов путешествуют в период с субботы 9 по воскресенье 24 апреля.

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

«Для мексиканских бизнесменов, особенно тех, кто занимается туризмом, Страстная неделя и Пасха являются одним из самых важных праздничных сезонов года, и после сложного 2021 года они представляют собой очень важное преимущество для их экономики, которая является экономикой каждого», - пояснил президент конфедерации. Гектор Техада Шаар.

Кроме того, лидер также попросил продолжать соблюдать все меры безопасности и гигиены против COVID-19 и посещать официальные учреждения, «единственные, которые могут предложить гарантии потребителям и сотрудникам».

Данные Секретариата ВМС США (SEMAR) показывают, что Мексика является биоокеанической страной с 11 122 км береговой линии, где солнце, соленая вода и песок составляют огромное разнообразие пляжей, которыми могут наслаждаться как туристы, так и местные жители.

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