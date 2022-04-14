Фанаты Daddy Yankee отреагировали мемами на неудачи в предварительной продаже билетов на концерты в Гвадалахаре и Монтеррее

Дэдди Янки, один из величайших экспонентов реггетона, музыкального жанра, который стал популярным в последние годы и вдохновил многих артистов, даже европейцев, объявил о своем уходе на пенсию, а вместе с ним и о том, каким будет его последнее международное турне, которое будет включать Мексику

Пуэрториканский певец объявил даты последних концертов своей карьеры в Мексике, мероприятия, которые были изменены и которые в настоящее время включают штаты Тихуана, Монтеррей, Гвадалахара, Мехико, Веракрус и Кинтана-Роо.

Во вторник, 12 апреля, и среду, 13 апреля, началась предварительная продажа билетов на их концерты в Монтеррее (24 ноября) и Гвадалахаре (26 ноября), которая, по словам пользователей, представляла некоторые ошибки и неудобства при покупке билетов через страницу, отвечающую за продажу Funticket.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Последователи артиста быстро выразили через социальные сети свое раздражение и отчаяние, чтобы получить место, чтобы увидеть исполнителя Gasoline в последний раз на мексиканских сценах, поэтому перед лицом неминуемой насыщенности веб-сайта его поклонники изменили его имя на платформе Twitter с хэштег #daddyyankee.

Пользователи сети сообщили, что Funticket активировал счетчик того, сколько осталось до продажи, который упал всего за несколько минут до окончания обратного отсчета, вызвав мемы в социальной сети, поскольку они поняли, что некоторые пользователи regal и tapatio «выглядят как клоуны», потому что они не могли получить нашумевшие билеты.

Однако обратный отсчет был не единственной проблемой. Последователи Daddy Yankee также жаловались, что платформа начала перенаправлять его на другую страницу, а также просить не делиться личной информацией, что напугало тех, кто хотел произвести оплату электронной картой.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Рэймонд Айяла, более известный как Дэдди Янки, — художник реггетона родом из Пуэрто-Рико, чье наследие обширно, и один из них, пожалуй, самый важным является то, что он был первым городским артистом, получившим премию Billboard Hall of Fame.

Он был движущей силой таких песен, как Rompe, Petrol, Ella me lift, Dura и Despacito, а также продав более 17 миллионов альбомов и поместив 84 песни в чарт Billboard Hot Latin Songs, с семью № 1 и 36 в Топ-10.

Он также был первым реггетонным артистом, выступившим с живым выступлением на сцене Billboard, что, несомненно, открыло большой шаг для городских артистов, так как никто никогда раньше не присутствовал на церемонии награждения. Также называемый Биг Босс, был отмечен в Зале славы Billboard.

Он также открыл путь к городской музыке в Billboard, выиграв 10 рекордов Гиннесса, 20 Billboard Music Awards, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 премий Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards

В настоящее время он является одним из самых влиятельных людей в городской музыке, считается живой легендой.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

20 марта 2022 года через видео, опубликованное в его аккаунте на YouTube, артист поблагодарил своих поклонников за поддержку, которую он получал в течение стольких лет своей карьеры, и объявил о том, о чем уже спекулировали, о своем окончательном уходе со сцены.

Он указал, что на этом его последний тур по более чем 10 странам завершится. Этот тур называется «Последний тур» и начнется в августе и закончится в декабре 2022 года. Согласно его собственному веб-сайту, Пуэрто-Рико посетит ровно 14 стран.

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