Колумбия завершит Пасху под дождем, сообщает Ideam

По данным Института гидрологии, метеорологии и экологических исследований (Ideam), в оставшуюся часть Пасхи по всей стране ожидаются облачные и осадки. По данным организации, до 17 апреля дожди ожидаются, особенно в Тихоокеанском регионе, к югу от Карибского региона, а также в центральной, северной и западной частях Анд.

По данным Института, вполне вероятно, что в течение оставшейся части этой недели количество осадков в стране будет постепенно увеличиваться, особенно в субботу 16 и воскресенье 17 апреля.

В случае архипелага Сан-Андрес и Провиденсия чиновник указал, что в оставшуюся часть Пасхи прогнозируется сухая погода, хотя Ideam не исключает кратковременных дождей в течение выходных.

Следует помнить, что в Карибском море Колумбия оранжевая тревога сохраняется из-за сильных ветров и высоких волн, особенно в открытом море. Принимая во внимание предупреждение, Ideam рекомендовала властям, путешественникам и жителям региона быть в курсе информации, которую они предоставляют от организации, чтобы избежать каких-либо чрезвычайных ситуаций.

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Против прогноза для Андского региона Институт объявил, что во второй половине дня, ночью и рано утром будут дожди различной интенсивности, особенно в департаментах Антьокия, Норте-де-Сантандер, Сантандер, к северу от Бояки, Кундинамарка, Кальдас, Рисаральда, Киндио и Толима.

В саванне Боготы небольшие дожди ожидаются в Великие четверги и пятницы. Наиболее продолжительные осадки будут выпадать на западе и севере города, в период с полудня до вечера тех дней. Кроме того, по данным Cadena, в столице страны ожидается электроэнергетическая активность.

Глава отдела прогнозов Ideam также объявил, что на оставшуюся часть Страстной недели в регионе Оринокия и Амазонки также прогнозируются дожди. В случае Оринокии, по словам чиновника, дожди различной интенсивности с вероятностью грозы в эту Страстную пятницу ожидаются в некоторых районах департаментов Мета, Араука, Касанаре и к западу от Вичады.

«Для Амазонки дожди различной интенсивности продолжатся в среду и Страстную пятницу над районами предгорья Амазонки и в секторах Какета, Путумайо», - пояснил Кадена, добавив, что количество осадков в этом регионе будет уменьшаться в выходные.

Что касается Тихоокеанского региона, то Институт сообщил, что в ближайшие дни прогнозируются обильные дожди, сопровождающиеся грозами во второй половине дня, ночью и ранним утром, особенно в районах Чоко, южной Валье-дель-Каука, западной Кауки и северо-западной части Нариньо.

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Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

Во время Пасхальной недели Национальный институт дорог (Invías) сообщил радио RCN, что на данный момент в этом году на данный момент в дорожных коридорах страны было 225 и 247 частичных закрытий, из которых 50 закрытий и 51 частичное закрытие произошло в апреле месяце.

Как сообщил радиостанции Invias, с отключением 12 апреля сообщалось о закрытии на колумбийских дорогах:

- Ограниченный проезд (по расписанию) в дорожном коридоре Лос-Курос — Малага (Сантандер).

- Переход на полосу на 54 километре дороги Оррапиуаси — Депрессия Эль-Вергель (Какета).

- Переход на полосу дороги Дос-и-Медио-Отанче (Бояка).

- Ограниченный проезд по дороге Белен Сакама и дороге Отанче-Чикинкира (Бояка).

- Переход на полосу дорог Санта-Сесилия-Мумбу и Апиа-Ла-Вирджиния (Рисаральда).

- Ограниченный проезд по дорогам Бальсильяс-Санто-Доминго и Ла-Плата - Валенсия, по дороге Альтамира - Габинете, Пуэрто-Ноласко - Натага, в Пайкол - Тесалия - Теруэль (Уила).

- Частичное закрытие дороги Пипирал-Виллависенсио (Мета).

- Ограниченный проезд по дорогам Ла-Лехия-Саравена и Оканья — Сардината (Норте-де-Сантандер).

- Проезд по однополосной дороге Ла-Вега-Сан-Себастьян (Каука).

- Ограниченный проезд на одну полосу на дороге Тукеррес - Саманиего, по дороге Пасто - Игеронес, по дороге Пасто - Ла-Писикультура, Хунин - Педрегал (Нариньо).

- Ограниченный проезд по одной полосе дороги Хонда - Вилета, пострадавшей от оползня, в то же время на Толиме, на дороге Фресно - Марикита (Кундинамарка).

Учитывая первый сезон дождей в стране и принимая во внимание поездки, которые будут проходить в Страстную неделю по колумбийским дорогам, Invías рекомендовал пользователям проверять состояние своих транспортных средств перед поездкой и всегда соблюдать дорожные знаки и меры предосторожности.

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