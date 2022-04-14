Колумбия возвращается на турнир Тулон-Эсперансас

Турнир Тулонского эсперансаса оставит у колумбийцев прекрасные воспоминания после хороших выступлений выбранных команд, участвовавших в предыдущих соревнованиях этого турнира, которые принесли огромную радость стране.

Хорошая новость заключается в том, что Колумбия снова примет участие в этом чемпионате, который теперь называется Турниром Мориса Ревелло, и будет проходить с 29 мая по 12 июня во Франции. Штаб-квартира будет состоять из 6 муниципалитетов (Обань, Фос-сюр-Мер, Витроль, Арль, Мальмор, Салон-де-Прованс), все они расположены в департаменте Буш-дю-Рон.

Первый старт национальной сборной состоится 31 мая против сборной Коморских Островов, 3 июня она встретится с Алжиром, а в заключительный день группового этапа — с Японией.

В чемпионате примут участие 12 национальных команд, а в нем примут участие Бразилия, которая является действующим чемпионом соревнований.

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Группа A: Аргентина, Франция, Саудовская Аравия и Панама.

Группа B: Гана, Индонезия, Мексика и Венесуэла

Группа C: Колумбия, Коморские Острова, Япония и Алжир

Стоит помнить, что Колумбия трижды становилась чемпионом этого турнира: первый был в 1999 году, когда был наложен штрафной удар против Аргентины; в 2000 году, затем, таким же образом, она победила Португалию, а в 2011 году под командованием Эдуардо Лара, когда она также обыграла Францию с серия пенальти.

На данный момент под руководством Гектора Карденаса продолжают подготовку к чемпионату Южной Америки до 20 лет, который пройдет в следующем году в Колумбии и в котором пройдет чемпионат мира в Индонезии в 2023 году. Кроме того, он предоставит места на Олимпийские игры 2024 года в Париже и Панамериканские игры.

Тренер рассказал о важности этого турнира, с которым он столкнется с игроками U-19 с намерением сыграть хорошую роль, как и в предыдущие годы.

Это будет 48-е участие Колумбии, которая последний раз участвовала в этом соревновании в 2014 году, когда не прошла групповой этап. Больше всего титулов выиграла сборная Франции (12 раз), за которой следует Бразилия (9), Англия (7). Триколор, со своей стороны, занимает пятое место среди победителей с тремя трофеями.

Последний раз Колумбия играла финал в 2013 году, когда она упала с малейшей разницей в Бразилии. Эту команду возглавлял Рестрепо Карлоса Piscis, и среди ее рядов был Мигель Анхель Борха.

Этот товарищеский турнир, который проводится на французской земле с 1967 года, станет хорошим испытанием для «Триколора», который стал результатом победы на Кубке Рауля Коломы, который проходил в Чили, где Томас Анхель, эталон этой команды с точки зрения южноамериканской U-20, играл Томас Анхель.

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