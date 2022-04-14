Книга, которая учит детей финансам, поступает в книжные магазины

Недавнее исследование, проведенное Ассоциацией банков Перу (ASBANC), отмечает, что 77% участников заявили, что они заинтересованы или очень заинтересованы в том, чтобы научиться лучше управлять своей личной и семейной экономикой. Это свидетельствует о том, что финансовое образование необходимо даже в раннем возрасте. По этой причине «Даритель и его друзья», текст, который учит детей личным финансам, теперь доступен в книжных магазинах Crisol.

Финансовый консультант Arantxa Layseca, создатель контента в Ara Retadora и автор книги, обучает управлению деньгами как самых маленьких членов семьи, так и родителей, показывая на повседневных примерах, как распоряжаться финансами.

Его простой язык позволяет детям легче запоминать такие понятия, как деньги, сбережения, организация и предпринимательство. Кроме того, любопытные персонажи, такие как поросенок Даритель, черепаха Тору, кот Кату и вахита Мучи, представляют ценности, которые можно воспроизвести дома.

«Цель работы состоит в том, чтобы включить преподавание личных финансов в школьную программу, поэтому важно также дать учителям возможность самостоятельно освоить этот предмет и применять его, чтобы они могли передать эти концепции своим ученикам», — подчеркнула Лайсека.

После двенадцати рассказов для детей родители или учителя найдут советы, которые помогут укрепить то, чему они научились дома или в классе. Чтобы послание дошло до большего числа людей, книга будет представлена учителям школы Fe y Alegría в Вентанилье, где также будет передано 20 экземпляров, которые будут доступны учащимся, а также 50 книг в дар организации MAB, которая охватит больше девочек и мальчиков в в разных частях Перу.

Поддержание разумных и ответственных финансов является ключевым фактором личностного роста, ведущего к лучшему развитию страны.

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