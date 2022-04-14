Блокировка на центральной автомагистрали из-за неправильного направления движения грузовика препятствует проезду транспортных средств

С раннего утра этого Страстного четверга на Центральном шоссе было заблокировано, что препятствует проезду транспортных средств из Тиклио в Ла-Оройя и другие участки этой дороги. Даже межпровинциальные транспортные компании не продают билеты из Лимы в центральную часть страны, ожидая расчистки дороги.
Блокирование связано с тем, что прицеп, занимающий обе полосы дороги на 52-м километре Центрального шоссе, в районе Карачакра, провинция Уарочири. К этому следует добавить автобус, парализованный механическими дефектами на 70-м километре.
Пробки на дорогах увеличиваются из-за вторжения на небольшие автомобильные полосы, которые намереваются продвигаться вперед.
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСА
В условиях блокады Центрального шоссе межпровинциальные транспортные автобусные компании были вынуждены не продавать билеты до тех пор, пока дорога не будет освобождена.
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